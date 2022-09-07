Глава ДНР Денис Пушилин: Выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей должны получить все, кому положено

Для родителей школьников наступила горячая пора, связанная с оформлением выплат. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 7 сентября, Глава ДНР Денис Пушилин посетил донецкую гимназию № 92, где провел совещание с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой и руководством учебного заведения по вопросам дистанционного обучения. Одной из тем разговора стала организация оформления выплат на детей в размере 10 тысяч рублей.

- Что у нас с выплатами? Где находимся, какие сложности? Я вижу, информация в сетях обсуждается, – сказал Денис Пушилин.

Директор гимназии Татьяна Сидляр отметила, что в их учебном заведении сложностей нет и механизм отработан.

- Я лично составила памятку для родителей, довели до их сведения. Никаких очередей у нас нет, график установлен, родители приходят в удобное для них время, – рассказала Татьяна Сидляр.

Глава Республики подчеркнул, что, согласно указу, должны быть предоставлены реквизиты счета, и в нем нет никаких указаний по поводу печати на реквизитах.

- Это очень важный момент, потому что очереди появились из-за того, что требуют печать, – констатировал Денис Пушилин.

Татьяна Сидляр отметила, что родители пользуются реквизитами онлайн-сервиса ЦРБ ДНР, и никаких вопросов с этим нет.

Министр образования и науки Ольга Колударова сообщила, что в первую волну принято более 60 тысяч заявлений от родителей, передано уже более 40 тысяч заявлений в соответствующие органы.

- Ольга Павловна, имейте в виду, что если по каким-то причинам какой-то процент родителей не успевают подать документы, значит, будем продлевать сроки. Чтобы не было какого-то ограничения. Должны получить все, кому положено, – подчеркнул Денис Пушилин.

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