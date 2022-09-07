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Общество7 сентября 2022 11:42

Глава ДНР Денис Пушилин: Выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей должны получить все, кому положено

Руководитель Республики сообщил, что если родители школьников не будут успевать подать документы, то продлят сроки оформления
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Для родителей школьников наступила горячая пора, связанная с оформлением выплат. Фото: АГ ДНР

Для родителей школьников наступила горячая пора, связанная с оформлением выплат. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 7 сентября, Глава ДНР Денис Пушилин посетил донецкую гимназию № 92, где провел совещание с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой и руководством учебного заведения по вопросам дистанционного обучения. Одной из тем разговора стала организация оформления выплат на детей в размере 10 тысяч рублей.

- Что у нас с выплатами? Где находимся, какие сложности? Я вижу, информация в сетях обсуждается, – сказал Денис Пушилин.

Директор гимназии Татьяна Сидляр отметила, что в их учебном заведении сложностей нет и механизм отработан.

- Я лично составила памятку для родителей, довели до их сведения. Никаких очередей у нас нет, график установлен, родители приходят в удобное для них время, – рассказала Татьяна Сидляр.

Глава Республики подчеркнул, что, согласно указу, должны быть предоставлены реквизиты счета, и в нем нет никаких указаний по поводу печати на реквизитах.

- Это очень важный момент, потому что очереди появились из-за того, что требуют печать, – констатировал Денис Пушилин.

Татьяна Сидляр отметила, что родители пользуются реквизитами онлайн-сервиса ЦРБ ДНР, и никаких вопросов с этим нет.

Министр образования и науки Ольга Колударова сообщила, что в первую волну принято более 60 тысяч заявлений от родителей, передано уже более 40 тысяч заявлений в соответствующие органы.

- Ольга Павловна, имейте в виду, что если по каким-то причинам какой-то процент родителей не успевают подать документы, значит, будем продлевать сроки. Чтобы не было какого-то ограничения. Должны получить все, кому положено, – подчеркнул Денис Пушилин.

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