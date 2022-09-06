В Луганске завершили строительство многофункционального медицинского центра в рекордно короткий срок

Новый медкомплекс расположен на 11 тысячах квадратных метров и рассчитан на 200 мест. Фото: Минобороны РФ
В Луганске построили новый многофункциональный медицинский центр. На его возведение специалистам Военно-строительной компании Министерства обороны России понадобился 101 день. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.
Она пояснила, что объект строился по заказу Минобороны РФ при поддержке Министерства здравоохранения России в районе Луганской республиканской клинической больницы.
Объект строился в районе Луганской республиканской клинической больницы. Фото: Минобороны РФ
Работы стартовали еще в мае, а полностью завершить строительство медицинского центра и ввести его в эксплуатацию хотели в ноябре. Но к середине июля готовность постройки составляла уже почти 50 процентов. Поэтому строительство медцентра удалось завершить намного раньше, чем было запланировано.
- Объект построили в рекордные сроки - за 101 день, - рассказала министр.
Тем временем в самой подрядной организации отметили, что на строительной площадке в Луганске трудились 650 человек. Новый медкомплекс расположен на 11 тысячах квадратных метров и рассчитан на 200 мест.
Построенный в Луганске медицинский центр соединит в себе многие функции. Фото: Минобороны РФ
- Это капитальное одноэтажное здание с двумя операционными боксами, реанимационным отделением, палатами, кабинетами врачей и полным комплектом оборудования. Здесь установлены компьютерные томографы, аппараты для рентгена, УЗИ, все для колоноскопии и эндоскопии, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, ПЦР-лаборатория. Всего около 200 позиций различной медтехники, - перечислили в Военстрое.
Это капитальное одноэтажное здание с двумя операционными боксами, реанимационным отделением, палатами, кабинетами врачей и полным комплектом оборудования. Фото: Минобороны РФ
В новом медицинском центре имеются 100 двухместных палат, оборудованных всем необходимым.
В новом медицинском центре имеются 100 двухместных палат, оборудованных всем необходимым. Фото: Минобороны РФ
Кроме того, российские строители также разместили на территории центра кислородно-газификационную станцию, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельную электростанцию, КПП, блочно-модульную котельную, обеспечив их всеми инженерными коммуникациями.
- Территория (23 700 м²) полностью благоустроена, - заверили в компании.
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