Молокозавод в Мариуполе готовится к запуску

Городской молокозавод готов возобновить свое производство. Уже ведутся подготовительные работы. Фото: Минагропром ДНР

Все больше событий, символизирующих восстановление мирной жизни, происходит в Мариуполе. Городской молокозавод, который известен всем жителям, готов возобновить свое производство.

Во время боевых действий производственные мощности молокозавода почти не пострадали, но была проблема с доставкой свежего молока, ведь завод остался без молоковозов. В решении этого помог Кореновский молочно-консервный завод, который отправил в Мариуполь автомобиль-молоковоз.

Доставка свежего молока на предприятие для его дальнейшей переработки - это первый шаг на пути возобновления производства. Фото: Минагропром ДНР

- Доставка свежего молока на предприятие для его дальнейшей переработки - это первый шаг на пути возобновления производства. Кроме того, есть предварительные договоренности о поставках расходных материалов, чтобы в скором времени можно было осуществить запуск предприятия и начать обеспечивать мариупольцев молочными продуктами, - заявил министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко.

Также на молокозаводе сохранилась возможность фильтрации и разлива воды. Эту линию предприятие запустит в скором времени.

На данный момент на предприятии уже работают сотрудники, завершающие восстановление производственных цепочек.

- Я всю жизнь рос на ильичевском молоке, нашем местном. И дешевле, так как не нужно гнать транспорт из отдаленных производств, и вкуснее. Они еще в середине нулевых воду свою разливали со скважин, газированную, тоже у нас популярная была. Это отличная новость, что молокозавод возобновляет работу, - говорит житель Мариуполя Александр.

Во время боевых действий производственные мощности молокозавода почти не пострадали Фото: Александр ИВАНОВ

Также в Министерстве промышленности и торговли Республики заявили о перспективах возобновления работы мариупольского завода «Азовэлектросталь» - он обладает большим производственным потенциалом, который даст возможность увеличить экономические показатели Республики, создать новые рабочие места и обеспечит республиканский кадровый резерв высококвалифицированными специалистами.

Предприятие «Азовэлектросталь» сохранило свой кадровый потенциал. В начале года на заводе работало 850 человек. Уже сейчас больше 400 работников подали документы на переоформление. Еще более трехсот сотрудников этого предприятия поставлены на учет в Республиканский центр занятости.

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