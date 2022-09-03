В сети появилось видео вечернего разговора людей с сотрудником Кировской районной администрации города Донецка. Источник: t.me/itsdonetsk

Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на неприятный инцидент, произошедший в Кировском районе Донецка. Местные жители засняли на видео разговор с чиновником, к которому обратились по вопросу обеспечения водой. Люди просили пробурить им скважину, даже за свои деньги. Представитель администрации вначале пообещал привезти им бочку с водой, затем в ответ на возмущения жителей начал угрожать, что и бочки не будет, а в конце концов рассказал дончанам, что он думает о них на самом деле. А еще уточнил, что у него дома есть вода, поскольку он заплатил.

- Видел общение с людьми замглавы Кировского района города Донецка Виктора Антонюка, а также инспектора орготддела администрации Кировского района Сергея Карпичкова. Крайне возмущен такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны, замглава района, как и инспектор, допустивший такой общение с людьми, будут уволены. Главе района Юрию Будрину вынести строгий выговор, - отметил в своем телеграм-канале после проведенного разбирательства с зарвавшимися чиновниками Глава Республики Денис Пушилин.

Руководитель государства отметил, что поручил главе администрации Донецка немедленно провести встречу с жителями района и ответить на все их вопросы. Кроме того, поставил задачу перед Председателем Правительства организовать брифинг по проблемам водоснабжения Республики и привлечь для этого все необходимые службы.

- Люди должны знать всю информацию, те меры, которые принимаются, недостаточны! - подчеркнул Глава ДНР, уточнив при этом, что в столь непростое время для Донбасса нужно оставаться человеком, а задача любого чиновника - служить людям.

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