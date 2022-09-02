В ЛНР завезли первую партию тракторов для передачи аграриям в беспроцентный лизинг

Это первая техника, которая зашла в Республику по программе беспроцентного лизинга для сельхозтоваропроизводителей. Фото: ЛИЦ

В Луганск доставили первую партию тракторов для их последующей передачи аграриям в лизинг. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на государственное предприятие «Региональный аграрный холдинг», которое занимается данным вопросом.

Как пояснил журналистам первый заместитель директора РАХ Сергей Змага, это первая техника, которая зашла в Республику по программе беспроцентного лизинга для сельхозтоваропроизводителей.

- Сегодня мы закончили растаможку, в понедельник мы ее поставим на учет и уже передадим товаропроизводителям, - рассказал он.

Уточняется, что в рамках первой партии в Луганск были доставлены 3 трактора проверенной годами и хорошо зарекомендовавшей себя фирмы. Они считаются самыми распространенными и лучшими в ее модельном ряду.

В Луганск были доставлены три трактора проверенной годами и хорошо зарекомендовавшей себя фирмы. Фото: ЛИЦ

- Они подходят как для работы по пропашным культурам, они становятся в «междурядку» для опрыскивания, также для них есть оборудование для обработки почвы, - отметил Сергей Змага.

Представитель аграрного холдинга напомнил, что наряду с освобождением севера Республики территория сельхозземель расширилась вдвое. Соответственно, аграрии сейчас очень заинтересованы в том, чтобы приобрести сельхозтехнику в лизинг. Поэтому два трактора отправят для работы на освобожденных территориях.

- Один будет работать здесь у нашего сельхозтоваропроизводителя, который на основной территории ЛНР, - добавил первый заместитель директора РАХ.

Рабочие осваивают новую технику. Фото: ЛИЦ

Напомним, в Донецкой Народной Республике также начала работать республиканская лизинговая компания, которая будет предоставлять субъектам хозяйствования технику и оборудование на условиях финансовой аренды - лизинга. В первую очередь, компания намерена оказывать свои услуги сельхозпроизводителям.

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