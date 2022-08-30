В Донецке почтили память народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона

Кобзон спасал не только песней - Иосиф Давыдович привозил раненым антибиотики и пел для них в больничных палатах. Фото: t.me/pushilindenis

Четыре года назад жители Донбасса потеряли большого друга - на 81-м году жизни скончался всенародный любимец, народный артист СССР, Герой ДНР Иосиф Кобзон. Он до последнего самозабвенно поддерживал своих земляков и часто приезжал к ним, несмотря на тяжелую обстановку. Об этом в годовщину смерти великого певца напомнил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Пренебрегая опасностями, состоянием здоровья, он с 2014 года приезжал в Донбасс, поскольку искренне любил свою малую родину. Помню, как-то сказал: «Тут зарыта моя пуповина», - написал он в своем телеграм-канале.

Монумент Кобзону в Донецке установлен на площади у Дворца молодежи «Юность» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По словам Главы Республики, Иосиф Кобзон был для жителей Донбасса близким по духу человеком, единомышленником и соратником. Он никогда не приезжал к ним с пустыми руками, всегда помогал людям - словом, делом и песней. И они платили ему за это ответной любовью.

- Донбасс всегда будет помнить Героя Донецкой Народной Республики Иосифа Давыдовича Кобзона, - уверен Денис Пушилин.

С самого утра к памятнику Иосифа Кобзона в Донецке жители несут цветы. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Напомним, легендарный российский певец помогал землякам не только песней: Кобзон спас жизнь тысячам жителей Донбасса. Корреспондент «КП» отыскал специалиста Минздрава ДНР, кому Иосиф Давыдович передавал привезенные из Москвы лекарства. Инсулин от Кобзона спас десятки тысяч дончан. Иосиф Давыдович лекарства привозил регулярно. В том числе препараты для пациентов с пересаженной почкой и тех, кому требовалась ее трансплантация.

Также Иосиф Кобзон ездил по донбасским больницам, где лежали раненые. Он побывал в республиканском травматологическом центре и институте неотложной и восстановительной хирургии. Герой ДНР проведывал раненых бойцов в палатах и пел для них знакомые с детства песни.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Кобзон спасал не только песней

Иосиф Давыдович привозил раненым антибиотики и пел для них в больничных палатах (подробнее)