«С Днем шахтера! Здоровья и мирного неба»: Горняки Красноярского края передали видеопоздравление коллегам из Республик Донбасса

В этом году День шахтера отмечается 28 августа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С Днем шахтера горняков Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных территорий Украины поздравили коллеги из Красноярского края.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» опубликовала видеопоздравление красноярских горняков:

- Дорогие шахтеры Донбасса, поздравляем вас с праздником от всей души! – поздравляют работники отрасли.

- Уважаемые горняки, дорогие ветераны угольной промышленности! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! День шахтера – это праздник сильных, мужественных людей, чья сложная и почетная работа требует колоссальных сил, выдержки, ответственности и высокого профессионализма, - говорит красноярский горняк. - Нас, горняков, всегда объединяли сила духа, крепкая дружба и особая закалка, которые позволяли преодолеть любые сложности, решить любые задачи. Выражаю особую благодарность всем, кто посвятил свою жизнь этому тяжелому, непростому ремеслу.

- Мы, горняки города Шарыпово, поздравляем шахтеров Донецка с профессиональным праздником – Днем шахтера! Желаем здоровья и мирного всем неба над головой.

- Мы верим в вас! Мы всегда будем вам помогать, всегда будем с вами.

- Работники Донбасса, дорогие мои, держитесь! За вас вся Россия!

Тем временем горняков Донбасса с Днем шахтера поздравили представители Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) и Волонтерской Роты. Активисты спустились в шахту «Иловайская» и вручили работникам отрасли подарки.

- Здесь ежедневно трудятся сотни шахтёров. Работы не прекращаются ни на минуту даже в такое непростое время. Горняки - это особые люди, мужественные и трудолюбивые. Настоящие патриоты - преданы своей стране и ее традициям. Желаем всем шахтерам и их семьям крепкого здоровья и благополучия! – сказал председатель МГЕР Денис Давыдов.

Добровольцы МГЕР и Волонтерской роты поздравили горняков Донбасса. Фото: "ЕР"

Добровольцы МГЕР и Волонтерской роты поздравили горняков Донбасса. Фото: "ЕР"

Напомним, что в этот 28 августа отмечается и День города Донецка. К 153-летию столицы ДНР в сочинских горах развернули 26-метровый флаг Донецкой Народной Республики.- Развернув 26-метровый флаг ДНР в сочинских горах, участники Практикума наставников, учителя из ЛДНР и освобожденных территорий, поздравляют столицу Донбасса с Днем города, - сообщили в Народном фронте.

26-метровый флаг развернули в Сочи. Фото: Народный фронт

В последнее воскресенье августа в Донбассе отмечают День шахтера и День города Донецка. Традиционно в этот день устраиваются массовые мероприятия, концерты, митинги. Однако в этом году власти столицы в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины решили не организовывать массовые гуляния.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра. Российский лидер отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны.

с Днем шахтера горняков поздравили Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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