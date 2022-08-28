Как в Донецке отметили под обстрелами День города и День шахтера

Утром 28 августа в городе было безлюдно Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Уже много лет последнее воскресенье августа для дончан – это два главных праздника в одном дне. До событий 2014 года, в городе проходили фестивали, ярмарки, концерты и даже парады творческих коллективов предприятий.

В это последнее воскресенье 28 августа с утра было безлюдно, лишь коммунальщики традиционно убирали центр города и мели тротуары возле горадминистрации. Мин «Лепесток» в этот раз в центре не было, зато их хватало в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах города.

Мины "Лепесток" разбросаны повсюду Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Меня поздравили с Днем шахтера мужики из нашей бригады, и это дорогого стоит, - рассказывает «КП» бывший шахтер, а ныне пенсионер Александр Митько. – Дозвонились даже из еще не освобожденных городов. Нас – то за эти восемь лет противостояния судьба разбросала по разным городам. Большинство моих товарищей остались в Донецке, некоторые уехали в Россию. А трое работают в Угледаре – так случилось, мы их не осуждаем. Знаем, что сердцем они с нами, и ждут, когда из города уйдут укрофашисты.

Донецк и шахтерские города ВСУ обстреливали еще с ночи. Осколками натовских снарядов ранило шесть мирных жителей. Среди них – двое медиков горбольницы №21, что на поселке Октябрьский Куйбышевского района. Эта больницы героически работает под обстрелами с 2014 года. Было время, когда персонал жил в подвале больницы, потому что сгорели дома, да и на работу и домой возвращаться было опасно.

Сейчас многие шахтеры защищают рубежи Республики и освобождают города.

- Пусть парни возвращаются живыми, тогда и отметим и Победу, и наш праздник! Не грустите, что сейчас нет торжеств, к которым привыкли много лет. Настанет день, и всем миром отметим освобождение всего Донбасса, как мечтал Александр Захарченко! – говорит Александр Митько.

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