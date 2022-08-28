Медики из России едут в Донбасс помогать людям

Российские медики едут в Донбасс. Фото: Народный фронт

Группа врачей из Астраханской области прибыла в Кременской район. Педиатры, хирург, невропатолог, рентгенолог, специалист по функциональной диагностике, врач общей практики, фельдшеры и медсестры - всего 12 человек, будут вести прием детей в больницах и поликлиниках.

- Наша задача - помочь коллегам провести профилактический осмотр детей, готовящихся пойти в первый класс, и ребят более старшего возраста. рассказал министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

- В районе при штатной численности в 89 врачей у нас на местах всего 25, и этого катастрофически не хватает, - подчеркнул замглавврача Кременской районной центральной многопрофильной больницы Андрей Дарченко. - Мы благодарны за помощь Астраханской области. Без нее мы бы не справились с диспансеризацией наших детей.

Саратовские врачи в Сватовском районе

Педиатр из Астрахани Равиль Баталов признается, что ему искренне хотелось помочь тем, кто пострадал от военных действий, тем более, что детям это все сложнее пережить.

- И помочь своим коллегам, на плечи которых сейчас лег огромный объем работы, - говорит Баталов. - Так что мы готовы быть здесь столько, сколько нужно.

Только в первый день астраханские медики приняли больше ста детей.

- Нам сказали, что можно пройти осмотр перед первым классом и что приехали астраханские врачи. Мы сразу же согласились, - говорит мама первоклассницы Наталья Мерзленко. - Врачи очень внимательные, доверительно общаются, мы очень довольны обследованием.

Саратовские врачи в Сватовском районе

Врачи из Волгограда приняли в Станично-Луганском районе больше десяти тысяч жителей.

- Четыре группы медицинских работников из Волгоградской области работает в Станично-Луганском районе с 6 июля, - рассказывают в министерстве здравоохранения ЛНР. - За время пребывания в Республике они осмотрели и проконсультировали 10126 человек, из которых 2670 – дети.

- Все делают качественно и аккуратно, относятся к нам со всем вниманием. Такого я, если честно, медицинского обслуживания и не припоминаю, - говорит житель Станицы Луганской Михаил Литвяк. – Большое спасибо российским врачам за такую большую помощь и поддержку, мы им очень благодарны.

Свыше 10000 тысяч пациентов приняли медики из Волгограда в Станично-Луганском районе

Бригады медиков-волонтеров из Саратовской области прибыли в Сватовский район. Жителям будут помогать врачи различных профилей. Специалисты будут проводить осмотры при помощи лечебно-диагностического передвижного комплекса.

- При необходимости пациентов будут направлять в ведущие больницы Саратовской области. Жителям Сватовского района также доставили средства индивидуальной защиты, антисептики, экспресс тесты для диагностики коронавируса, - сообщили в администрации Саратовской области.

А в Старобельск Общероссийский Народный фронт передал мобильный медицинский комплекс, состоящий из трех автомобилей. В них находится необходимое для диагностики оборудование. Это и рентген, и маммография, и УЗИ, и ЭКГ. Здесь же оборудованы места для узких специалистов: кардиолога, лора, психотерапевта, терапевта, гинеколога, уролога, хирурга, офтальмолога.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для нас это большая честь и особая статья в нашей жизни»: Братья Запашные привезли в Луганск гуманитарную помощь кинологическому центру и цирку

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные собрали на помощь кинологическому центру НМ ЛНР больше пяти миллионов рублей (подробнее)