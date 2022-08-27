Пережили страшные дни и решили расписаться: в ЗАГСЕ Мариуполя зарегистрировали первый брак

Молодожены счастливы вместе. ФОТО: Минюст ДНР.

Городской ЗАГС Мариуполя заработал на освобожденной территории одним из первых. Акты о рождении детей регистрируют чуть ли не каждый день. Увы, есть и печальные события (регистрация усопших), с которыми тоже идут в ЗАГС. Но вот браки в городе еще не регистрировали, молодожены выезжали в соседние освобожденные города. И вот утром 27 августа 2022 года состоялась первая роспись.

Молодожены счастливы вместе. ФОТО: Минюст ДНР.

Будущие молодожены Ольга Еременко и Александр Бузевский первыми подали заявление на регистрацию брака. Жених имеет ограниченные физические возможности, поэтому регистрация прошла в выездном формате.

Вместе Ольга и Александр живут уже двадцать лет, познакомились на морском судне. Ольга работала коком, а Александр служил капитаном .

- Я очень рад, что этот торжественный день настал в нашей жизни. Мы очень долго его ждали. И для нас особая честь, что наше заявление для заключения брака стало первым, - рассказал Александр Бузевский.

Узаконить отношения пара решила после освобождения города.

- Мы жили не задумываясь, что штамп в паспорте имеет значение. Но, пережив такие страшные дни в Мариуполе, мы поняли, что именно сейчас настало время зарегистрировать наш брак. Мы благодарим всех, кто помог нам организовать это знаменательное для нас событие. Депутаты Народного Совета организовали такой праздник – просто сказка! - сказала Ольга Еременко.

Во время боев за Мариуполь пара пережила страшные дни. Александр не может ходить – последствия инсульта восьмилетней давности. Во время обстрелов Ольга была рядом с мужем, не спускалась в убежище. В их квартиру в «сталинке» было прямое попадание – снесло стену. В доме пробита крыша, нет электричества уже давно, еду готовят на кострах. Но настоящая любовь способна преодолеть и такие испытания.

Мы верим, что Александру и Ольге помогут с ремонтом и желаем им долгих лет счастья!

КСТАТИ

Мариупольским отделом ЗАГСа составлено 146 записей актов о рождении, из них 71 запись акта о рождении мальчиков и 75 – о рождении девочек. А первое свидетельство о рождении глава ДНР Денис Пушилин вручил семье Щербак 28 апреля 2022 года. Паша Щербак родился 16 апреля. Для всех жителей города, и особенно для родителей новорождённого гражданина Республики это стало знаковым событием.

Ольга и Евгений Щербак со старшим сыном, которому всего шесть лет, выжили в сложных условиях – без света, воды, под постоянными обстрелами. Даже коляску, которую родители приготовили для малыша, разбило осколками. Денис Пушилин и руководитель Минюста Юрий Сироватко подарили молодой семье многофункциональную коляску, столик для кормления и другие нужные подарки.

- Начинается новая жизнь, и первый документ о рождении – это хороший знак- сказал тогда Денис Пушилин.

БУДЬ В КУРСЕ

Адрес городского отдела ЗАГС: Мариуполь, проспект Металлургов, 229. График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, выходные дни - суббота и воскресенье. Прием граждан осуществляется в понедельник, вторник, среду, пятницу с 10.00 до 13.00 (только регистрация рождения и смерти), четверг - неприемный день.

В Минюсте отметили, что по вопросам регистрации брака желающие могут обратиться в любой отдел ЗАГС Республики по их выбору.

Скоро Городской отдел ЗАГС Мариуполя откроет двери зала торжественных церемоний для всех молодоженов. Пока принимаются заявления на неторжественную регистрацию браков.

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