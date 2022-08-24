В Донецке в результате обстрела ВСУ сгорел торговый центр «Галактика»

Из-за шквального ветра огонь охватил все торговые площади. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Утром 24 августа жители спального микрорайона Широкий, что в Кировском районе Донецка, пережили ад. Украинские нацисты из окрестностей оккупированной Красногоровки нанесли артудар по расположенному в жилом массиве ТЦ «Галактика». Один из выпущенных 152-миллиметровых НАТОвских снарядов, пролетев 22 километра, угодил в склад легковоспламеняющихся стройматериалов гипермаркета, а второй – в сектор «Сад, огород».

Рабочий персонал торгового центра оперативно эвакуировали. Предварительно, никто из посетителей и работников «Галактики» не пострадал.

Из-за шквального ветра огонь охватил все торговые площади Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сильный пожар охватил все здание «Галактики» (а это почти 30 тысяч квадратных метров), полное всевозможной продукции, из-за шквального ветра. Выгорело больше двух третьих торговых площадей, - сообщил журналистам начальник службы пожаротушения центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимир Муренков.

Несколько часов клубы черного дыма были видны со многих районов города. В микрорайоне Широкий пострадали школа, три дома и транспортное предприятие.

На месте ЧП работали девяносто спасателей, пожар тушили из двадцати автоцистерн.

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