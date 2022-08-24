«Нашим лошадкам будет что кушать»: Волонтеры доставили корм и лекарства в конноспортивные клубы Луганска

Волонтеры доставили помощь конноспортивному клубу. Фото: Народный фронт

Без помощи не остаются и животные. Небезразличные люди собирают деньги, закупают и привозят корма в зоопарки и конноспортивные клубы Донбасса. В середине августа Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) предоставили Луганской Республиканской Федерации Конного Спорта корм и лекарства для лошадей.

- Мы всегда готовы поддержать коллег, - говорит генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Все участники СОЗАР согласны с тем, что в трудное время мы обязаны протянуть руку помощи Луганску.

Гуманитарный груз доставили Народный фронт и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

- Добровольцы ВСКС разгрузили десять кубометров сена, семь коробок с лекарствами для лошадей и два мешка специального корма, - рассказывают в Народном фронте. - Сейчас, когда заготовка фуража усложняется тем, что поля на освобожденных территориях Республики до сих пор заминированы, оказанная помощь как нельзя кстати.

Волонтеры доставили помощь конноспортивному клубу. Фото: Народный фронт

- Такая помощь важна. Она необходима. В данной ситуации, в связи с боевыми действиями, животные не должны оставаться без корма. Тем более, что в этом конноспортивном комплексе лошади, на которых занимаются наши дети, - считает представитель Народного фронта в ЛНР Ирина Кузнецова. - Привезенного растительного корма, предназначенного для питания животных хватит минимум на два месяца.

Представитель Народного фронта в ЛНР Ирина Кузнецова. Фото: Народный фронт

Сотрудник луганского конноспортивного клуба Елена не может сдержать эмоций и искренне благодарит всех, кто участвовал в оказании помощи.

- Нашим лошадкам будет что кушать, огромное спасибо, - радостно сказала волонтерам, доставившим груз, Елена.

Волонтеры доставили помощь конноспортивному клубу. Фото: Народный фронт

Отметим, что Луганская Республиканская Федерация Конного Спорта ведет не только подготовку спортсменов, но и организует экскурсии для детских домов и детей с ограниченными возможностями.

- Также Народный фронт и Союз зоопарков и аквариумов России помогают конноспортивному клубу «Декурион» в Краснодонском районе ЛНР, в том числе поставкой ветеринарных препаратов, - отметили в президентском движении. - Акция по помощи зоопаркам и зооуголкам Донбасса и освобожденных территорий Украины продолжается.

Тем временем завершен сбор средств для кинологической службы оборонного ведомства Луганской Народной Республики в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы», куратором которого стал генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Россияне перечислили более пяти миллионов рублей.

Эдгард Запашный и его брат Аскольд приехали в Луганск, чтобы передать помощь.

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