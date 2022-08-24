Восстановление Донбасса – общая задача

Более 27 миллионов рублей собрали кузбассовцы на помощь в восстановлении Горловки

Владимирская область – Докучаевску

Очередной гуманитарный конвой из Владимирской области отправился в Донбасс – в подшефный Докучаевск. В составе помощи - два мини-погрузчика, которые были произведены Ковровским электромеханическим заводом. И. о. губернатора Владимирской области Александр Авдеев отметил, что помогать и переживать за тех, кто попал в беду - в русском характере.

- Мы не стоим в стороне и помогаем нашему подшефному Докучаевску восстанавливать его гражданскую, социальную и дорожную инфраструктуру, коммунальное хозяйство, чтобы город вернулся к нормальной жизни, – отметил Александр Авдеев и добавил, что также в Докучаевск будут доставлены два комплекта навесного оборудования.

Гуманитарные конвои от предприятий российского региона отправляется в Докучаевск каждую неделю, так как в этом есть большая надобность. Ведь город сильно пострадал от обстрелов со стороны украинских боевиков, наводящих ужас на мирных жителей долгие годы.

Ковровские «Анты» в помощь Донбассу

«КуZбасс – Донбассу»

Вся Россия сплотилась, чтобы помочь Донбассу. Свою лепту вносят, как простые жители, молодежь, пенсионеры, так и предприниматели. Больше 27 миллионов рублей было собрано на помощь в восстановлении Горловки благодаря медиамарафону «КуZбасс – Донбассу». Он проходил на протяжении 17 часов на телевидении, радио, в интернет-изданиях, а также в социальных сетях. Всего удалось собрать 27 миллионов 173 тысячи рублей, из них 11 миллионов 524 тысячи во время медиамарафона.

- КуZбасс и Донбасс - шахтерские регионы, наша история тесно взаимосвязана, кузбасский Прокопьевск и донбасская Горловка — города-побратимы. И в сложный период мы всегда готовы оказать необходимую помощь, - отметил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Жители российского региона собрали не только материальную помощь, но и продукты, одежду, обувь, а также канцелярию и другие предметы, необходимые школьникам для учебы.

Свердловская область - Макеевке

В ближайшее время в Республику прибудут высококвалифицированные свердловские врачи, которые обменяются опытом со своим коллегами в Макеевке. Город уже посетили замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин и советник министра Борис Вологженинов. Во время своего визита они побывали в пяти больницах.

Также по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева и при поддержке благотворительного фонда «Верь и живи» перинатальному центру Макеевки был передан электрохирургический высокочастотный аппарат, который позволит проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством.

Ранее в администрации Свердловской области сообщили, что регион поможет школам подготовиться к началу обучения - отправит школьные парты. Также в Макеевке будет реконструирована система водоснабжения.

- Вода – это у нас на вес золота, сейчас ее дают по графику – раз в несколько дней на несколько часов. Вернуться к нормальному водоснабжению можно будет только после полного освобождения Республики от украинских военных. Уверены, что Донбасс будет освобожден и мы заживем мирной жизнью, - говорит макеевчанка Виктория Андреева. – А если, благодаря помощи России, проблему с водой, удастся решить скорее, и воду будут давать чаще, будет замечательно.

Самара – городу Снежное

Российские специалисты помогают на местах и другим городам. Рабочие из Самарской области восстанавливают ветхие сети коммунальной инфраструктуры в Снежном.

Уже сейчас в городе трудятся специалисты из России. С ними в режиме видеоконференции пообщался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону, а также восстановлению систем водоснабжения. Уже сейчас ремонтируются сети и идет регулировка инженерных систем.

Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской Игорь Жарков области также рассказал, что на всех объектах работает больше 260 человек, включая подрядные организации из Самарской области, направленные предприятиями.

- Первый этап по школе № 4, которую мы восстанавливаем, будет завершен к 1 сентября. Это учебные классы, пищеблок, санузлы, спортивный зал, необходимые помещения и системы. Часть работ, выполнение которых не связано напрямую с образовательным процессом, у нас идет вторым этапом, который завершим в октябре. Работы идут с утра до вечера, без выходных, - доложил губернатору Игорь Жарков.

Сахалин - Шахтерску

Помощь Шахтерску в Донбассе оказывают и волонтеры из Сахалинской области. Российские медики помогают улучшить в городе работу медицинских служб, а педагоги – помогают с подготовкой к учебном процессу. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что перед регионом стоит важная задача – организовать в Шахтерске безупречную работу медицинских учреждений, которую можно будет тиражировать во всей Республике.

Также Сахалин поможет приобрести медицинское оборудование.

- Важно, что наши больницы пополняют современным оборудованием. Это облегчит всем нам обследования и разъезды по разным больницам, будет намного проще. За это и за всю помощь России большое спасибо! – говорит жительница Шахтерска Ирина Сердюк.

Подготовка к началу учебного года также продвигается активно. Министерство образования Сахалинской области поможет Шахтерску организовать обучение по российским стандартам. В город пришлют учебники, художественные книги и методические материалы, также приедет большая делегация специалистов всех уровней образования с большим опытом.

Приамурье - Амвросиевскому району

Особое внимание подготовке к началу учебного года уделяет и Приамурье, которое шефствует над Амвросиевским районом. В преддверии 1 сентября 255 будущих первоклассников получили свои первые портфели со школьными принадлежностями. Они были подарены ребятам по ежегодной для Амурской области акции «Губернаторский портфель».

255 будущих первоклассников Амвросиевского района получили свои первые портфели

- У нас сложилась многолетняя традиция дарить портфели будущим первоклассникам, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году такие же подарки получили и ребята из Амвросиевского района, - написал Орлов в своем Телеграм-канале.

Родители будущих первоклашек благодарны жителям Амурской области, которые всячески поддерживают Донбасс, собирают гуманитарную помощь, а также отправляют средства на восстановление. Для этого в российском регионе был создан специальный благотворительный счет.

Бурятия - Старобешевскому району

Приятные новости и в Подшефном Бурятии Старобешевском районе. Глава района Николай Михайлов сообщил, что четырндацати местным администрациям была передана компьютерная и оргтехника от Бурятии. Также заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников купил и передал спортивный инвентарь для учеников и преподавателей Детской юношеской спортивной школы в городе Старобешево.

Ранее в Старобешевский район уже были отправлены самосвал, пассажирский микроавтобус и грузовик с краном-манипулятором для восстановления.

- От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов и добавил, что фактически Бурятия стала на один район больше.

Тем временем

Депутат Госдумы передал стройматериалы для восстановления

Оказать помощь попросила администрация Новоазовского района на Юге Республики.

Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачев отреагировал на просьбу администрации Новоазовского района, которую услышал в июне во время своего визита в Донбасс.

В Новоазовский район через «Молодую Гвардию Единой России» доставили строительные материалы

Просьба не осталась без внимания. Необходимые стройматериалы были куплены и переданы Александром Толмачевым в администрацию через активистов «Молодой Гвардии Единой России». Эти материалы будут использованы для восстановления жилой и социальной инфраструктуры района.

- Считаю, что оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик – мой почётный долг. Это важнейшее дело, ведь речь идёт о наших соотечественниках, которые оказались в сложной ситуации, и которым не обойтись без поддержки. Рад, что встречаю множество людей, которые солидарны с этим мнением. В этот раз помочь и приобрести утеплитель для восстановления домов согласилась компания «Ай Эн Ти». Общими усилиями, благодаря поддержке неравнодушных меценатов, мы обязательно преодолеем все трудности и восстановим Донбасс, – прокомментировал Александр Толмачев.

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