В освобожденных селах Трехизбенке и Крымском заменили таблички наименований улиц и переулков

В освобожденных от украинских боевиков селах Трехизбенка и Крымское Луганской Народной Республики состоялось долгожданное для местных жителей событие – смена табличек наименований улиц и переулков. Наконец-то справедливость восторжествовала и исторические названия вновь появились домах жителей.

Восемь лет эти села были под контролем украинских боевиков и националистов. В 2015 году киевские власти приняли преступное решение о декоммунизации топографических названий, которые получили наименования в советское время и носили имена советских и русских деятелей. Жители были против этого, но их мнение никого не интересовало. А за малейшее недовольство можно было поплатиться.

В освобожденных селах Трехизбенке и Крымском заменили таблички наименований улиц и переулков

В освобожденных селах Трехизбенке и Крымском заменили таблички наименований улиц и переулков

- У украинской власти не получилось переписать историю, наши улицы будут носить имена Героев Советского Союза, молодогвардейцев и русских деятелей, они будут носить названия, которые носили до 2014 года, - заявил глава Славяносербского района Сергей Крамаренко. - Сегодня мы меняем более тридцати табличек с названиями улиц и переулков, и это не деукраинизация, это восстановление исторической справедливости!

Жители Трехизбенки ждали смену украинских табличек и освобождение поселка. Местная жительница Вера Бутурина говорит, что долгие восемь лет люди страдали от украинских боевиков.

- Мы долго ждали этого момента, было много всего, и угрожали они нам, и избивали, моего сына мешком душили... чего только не было, - вспоминает жительница села.

В освобожденных селах Трехизбенке и Крымском заменили таблички наименований улиц и переулков

В Крымском местные жители изъявили желание самостоятельно установить новые таблички. Для людей это важное событие в жизни.

- Это значимый день, приятно возвращаться к хорошему, к тому, что было раньше. Было даже такое, что новые названия и не говорили, называли их так, как было до 14-го года, - говорит жительница села Крымское Юлия Здорова.

Справка

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 10 марта 2022 года подписал Указ «О вопросах использования наименований». Согласно документу, на территории Республики, ранее оккупированной Украиной и освобожденной после 19 февраля, применяются наименования улиц, переулков, кварталов, площадей, тупиков, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов, городков, парков, скверов и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18 мая 2014 года.

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