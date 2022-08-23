Ежедневно на объекте работают 238 специалистов, рабочих и механизаторов, 20 единиц строительной техники. Фото: Скриншот видео Правительство ДНР

По поручению Президента РФ Владимира Путина работы по воссозданию Мемориального комплекса Саур-Могила ведутся круглосуточно и не останавливаются ни на минуту. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Правительства ДНР.

- Ежедневно на объекте работают 238 специалистов, рабочих и механизаторов, 20 единиц строительной техники сил Минобороны РФ, Донецкой Народной Республикой и Российского военно-исторического общества. Задача - полностью воссоздать исторический облик с сохранением следов нашего времени – в память о погибших защитниках Донбасса в 2014-2022 годах, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе восстановления мемориала полностью воссоздают «Обелиск», Вечный огонь, восстановлены поврежденные существующие памятные пилоны, а также обустраивают новые три.

Кроме того, устанавливают два памятных куба, с надписями и памятными датами «1941-1945» и «2014-2022». Также специалисты благоустраивают и озеленяют прилегающую территорию.

Строители стараются полностью воссоздать исторический облик с сохранением следов нашего времени. Фото: Скриншот видео Правительство ДНР

Восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» будет открыт в ближайшее время. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

- Российское военно-историческое общество занимается сегодня восстановлением памятника, который уничтожили неонацисты в 2014 году, — «Саур-Могилы».Я думаю, что это будет нашим вкладом в дело борьбы с неонацизмом и просвещения молодого поколения, которое сегодня вступает в жизнь, — сказал Мягков.

Напомним восстановление мемориала началось в 2022 году. Были воссозданы четыре исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы. Также сохранены могилы семерых защитников ДНР, погибших при обороне Саур-Могилы. В память об этом на исторических рельефах сохранены следы обстрелов и фрагменты снарядов. Подвиг современных защитников Донбасса увековечат на трех новых рельефах, которые впишут в композицию мемориала.

Курган Саур-Могила находится на востоке ДНР. Его высота — 277,9 метра над уровнем моря. Стал одним из главных символом разгрома фашистов в годы Великой Отечественной войны. В 1967 году здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. Позднее здесь был зажжен Вечный огонь в память о воинах, погибших при штурме стратегической высоты.

Летом 2014-го на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и украинской армией. Ополчение отстояло высоту, и впоследствии ее удержание стало одним из переломных моментов в войне в Донбассе. В боях мемориал получил сильные повреждения. Статуя солдата и обелиск были разрушены до основания.

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