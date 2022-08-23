Погода в ДНР: В республику пришли жара и шквальный ветер

От суховея страдают люди и животные Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце лета на Донбассе наступает пора, которая не зависит от политики или течения военных действий. Август, жара, засуха и пылевые бури делают регион весьма некомфортным для людей со слабым здоровьем. В этом году добавилась острая проблема с водой, а ведь прохладный душ как лекарство от жары и средство борьбы с пылью не заменить ничем.

К НАМ ПРИШЕЛ СУХОВЕЙ

Пылевые бури и сильные ветра на Донбассе традиционно называются суховеи и их относят к стихийным бедствиям. Сильный ветер, начавшийся 21 августа и продолжающихся до сих пор, уже признан МЧС опасным для сельскохозяйственных культур.

Как пояснили «Комсомолке» донецкие метеорологи, суховей - это горячий ветер, приносящий устойчивую продолжительную засуху. Он буквально выпивает влагу из растений и почвы. Его скорость достигает 15-20 м/с, порывы ветра несут пыль, ветки, мусор и т.п.

Летом этого года вызванные суховеями пылевые бури опасны еще и тем, что мешают обнаружить в траве разбросанные ВСУ противопехотные мины «Лепесток». Когда пот с пылью заливают человеку глаза, а ветер заставляет щуриться, риск наступить на малозаметную мину возрастает.

- Для пылевых бурь и суховеев нужен хорошо прогретый воздух высокого давления (антициклон) и открытые пространства, - говорит кандидат биологических наук Владимир Еремеев. – И на Донбассе и в соседней с нами Ростовской области в степях недостатка нет, а вот лесов (или хотя бы лесополос) мало. Вот пылевые бури и превращаются в настоящие стихийные бедствия. Кроме того, хорошо прогретый воздух со степной пылью может к нам прийти из степей Казахстана. Продолжатся это неприятное явление может несколько дней и даже недель подряд. Рекорд – почти 60 дней в 1954 году.

Ученый обращает внимание, что на территории, окружающей Азовское море, пылевые бури чаще всего возникают весной, когда почва еще не покрыта растениями, а поля разрыхлены после боронования, культивации и посева. Но это еще не суховей, поскольку воздух достаточно влажный.

Второй максимум пылевых бурь приходится на вторую половину августа и начало сентября, когда, после уборки зерновых, проводится распашка полей под посев озимых культур. И вот здесь суховеи показывают всю свою зловещую мощь, поскольку на их стороне - августовская жара и засуха.

По словам ученого, для борьбы с суховеями нужны лесополосы (а лучше целые рощи), а также искусственные водоемы.

- Понятно, что сейчас, когда Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки сидят без воды, никто на пруды и лесополосы ресурсы тратить не будет, - считает Владимир Еремеев. – Но, когда наступит мир, проблему нужно поднимать на самом высоком уровне. Пылевые бури и суховеи уничтожают почву, снижают плодородность сельхозугодий, вредят фермерам и дачникам. Для борьбы с ними нужен комплексный подход, тем более, что противостояние изменения климата сейчас популярна во всем мире, а меры по борьбе с суховеями этой сверхцели вполне соответствуют.

АЛЛЕРГИКИ С ТРУДОМ ВЫЖИВАЮТ В УСЛОВИХ ДЕФИЦИТА ВОДЫ

С поставками населению воды в ДНР большие проблемы, так что фермеры и владельцы приусадебных участков поделились на две неравномерные группы – те, у кого сделана скважина и есть доступ к подземным водам и те, у кого ее нет. Метр скважины вглубь сейчас обходится в 4 тысячи рублей и даже за такие деньги найти специалистов и оборудование непросто. Опять же, никто не гарантирует, что на месте устройства скважины вы найдете воду.

Но тяжелее всего приходится аллергикам. Конец августа – пик цветения амброзии в Донбассе и на юге России. И оказавшимся в условиях жесткого дефицита воды жителям ДНР с аллергией сложнее всего. Как смыть пыльцу амброзии с кожи, с волос головы, если нет воды? А сильный сухой ветер поднимает в воздух ее тучами…

- Ряд исследований доказывают, что уже через 30 секунд после попадания на слизистую оболочку носа пыльца вызывает аллергические реакции, т.е. сбой в работе иммунной системы организма - говорит кандидат биологических наук Владимир Еремеев. По его словам, плохо сказываются также последствия множества пожаров, возникших из-за обстрелов ВСУ – к пыльце в воздухе добавляется дым и частички сажи. Нельзя забывать и о традиционных источниках экологического загрязнения – шахтах, меткомбинатах и коксохимах. Все это увеличивает число аллергиков и их страдания.

- Помимо амброзии, в августе людям с поллинозами (аллергией - Ред) досаждают лебеда, а также полынь, подорожник, кукуруза и т.п., отмечает врач-аллерголог Сергей Прилуцких. – У пациентов возникает насморк, отек век глаз, першение в горле, зуд кожи, текут слезы. Аллерген желательно как можно быстрее смыть, тогда станет легче. Не забываем принимать прописанные врачом препараты.

КОММЕНТАРИЙ

Донецкий диетолог Владимир ДОРИН:

При аллергии кушайте меньше белка и сладкого

- Специальной диеты для борьбы с сезонной аллергией как таковой не существует. Если врач выяснил, что у вас наступает реакция на определённые продукты питания, то их лучше исключить. В аллергических центрах делают обследование на аллергены, но не в острый период заболевания.

В целом же, в жару лучше есть меньше жирного мяса, сладкого, мучного. Сделайте упор на овощи и фрукты – но обязательно хоть дважды их ополаскивайте, несмотря на проблемы с водой. Если их поливали сточными водами, а вы халатно отнесетесь к мытью, у вас будут такие проблемы со здоровьем, что перерасход водных запасов в квартире просто померкнет на их фоне. Дело может дойти до инфекционной больницы. Особенно, это касается овощей и фруктов со стихийных рынков.

КСТАТИ

Самая знаменитая песчаная буря в Донецке произошла 30 сентября 2020 года. Тогда песок из Калмыкии и Казахстана засыпал весь город, повредил транспорт и погубил многие зеленые насаждения. Последствия стихийного бедствия ликвидировали несколько недель.

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