«Вместе с флагом России в Мариуполь вернулись мир и уверенность в завтрашнем дне»: Как прошел государственный праздник РФ на освобожденной территории ДНР

Юных мариупольцев ожидает много ярких событий Фото: Александр ИВАНОВ

На освобожденных территориях ДНР торжественно отметили День Флага Российской Федерации. Иначе и быть не могло. Города и поселки Республики воссоединились благодаря начатой Россией специальной военной операции. И теперь жители надеются, что после окончательного изгнания украинской армии из Донбасса, получится провести референдум по вхождению в состав Великой России.

«РАДОСТЬ ОТТОГО, ЧТО СНОВА ВМЕСТЕ»

- Для нас триколор – это не просто символ. Это реальное подтверждение того, что Мариуполь принят в большую семью городов и регионов Российской Федерации. Как только российский флаг начал развеваться на улицах нашего города, в Мариуполь вернулись мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, - заявил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Он уверен, что впереди мариупольцев ждет много положительных перемен и ярких событий, которые, несомненно, пройдут при поддержке и под знаменем Российской Федерации.

На въезде в Мариуполь теперь так. Фото: Мариуполь 24

Как в доказательство необратимости намерений, в Мариуполе на центральной площади Ленина на главном флагштоке города торжественно подняли флаг России. Первый заместитель мэра Евгений Хармышев поздравил всех с возвращением Мариуполя под знамя России. В торжественном построении участвовали молодые юнармейцы ДНР и волонтеры «Молодой Гвардии».

На праздник пришло немало горожан. Мариупольчанка Татьяна Дорофеева с гордостью фотографируется на фоне флага.

- Раньше здесь было меньшее по размерам полотно, теперь на главном флагштоке у нас большой флаг! Сегодня в Мариуполе погода как раз способствует эффектности - флаг развевается во всей своей красе, - отмечает Татьяна.

Татьяна Дорофеева с гордостью фотографируется на фоне флага РФ Фото: Александр ИВАНОВ

Жительницу Мариуполя Ольгу переполняет чувство гордости за Россию.

- А еще радость оттого, что мы снова с Россией, - добавляет мариупольчанка.

Тем временем, тысячи российских триколоров были подняты в городах и селах освобожденной территории Республики. Волонтеры Общероссийского народного фронта установили десятки флагштоков, разместили сотни флагов России на фасадах зданий, раздали тысячи триколоров жителям, а также разместили стенды с государственной символикой в социальных объектах.

НА УЛИЦЕ ГЕРОЯ РОССИИ ВЛАДИМИРА ЖОГИ

Жители Мариуполя вывешивали флаги из окон и на балконах своих домов. Такая возможность у горожан появилась после акции, которую накануне праздника провели активисты «Молодой Гвардии». Они раздали взрослым и детям города сотни российских триколоров.

- Когда мы общаемся с жителями освобожденных территорий, то многие говорят, что хотели бы иметь у себя символ России. Теперь они смогли во время праздника вывесить флаги из окон и на балконах, – рассказал руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии» Александр Амелин.

Активисты «Молодой Гвардии» раздали взрослым и детям сотни российских триколоров. Фото: «МГ»

Оригинально подошли к проведению праздника в Волновахе. Здесь утром центром проведения мероприятий стала улица Героя России Владимира Жоги – командира батальона «Спарта», погибшего при освобождении города. Сначала возле здания городской администрации юные активисты раздавали прохожим трехцветные ленточки и флажки. А спустя время торжественно запустили в небо флаг Российской Федерации, сделанный из гелиевых шаров. «Гордо реет триколор» - так назвали эту композицию организаторы праздника.

Здесь же горожане получили возможность написать свои пожелания на баннере. «Донбасс – это Россия!», «Фашизму скажем - нет!», «Мирного неба всем детям Донбасса!» - поделились своими мыслями жители Волноввахи.

В Волновахе горожане написали свои пожелания на баннере. Фото: АГ Волновахи

Тем временем, в краеведческом музее прошел тематический урок «Флаг державы символ славы», а в городской библиотеке - анти-лекция «В моем сердце – Россия». Здесь же провели мастер-класс по изготовлению сувениров ко Дню Государственного флага России. Не отстали и в центре культурных услуг – после мастер-класса началась раздача трехцветных шаров от кукольного театра «Чиполлино».

АРТИСТОВ ВСТРЕЧАЛИ ТЕПЛО

В рамках фестиваля Государственного флага России в освобожденные города и села ДНР приехали российские артисты. Актриса театра и кино Виктория Тарасова и актер и режиссер Василий Мищенко посетили Мангуш.

Встреча с Маратом Башаровым, Татьяной Абрамовой и Юрием Беляевым прошла в особой душевной атмосфере. Фото: Скриншот видео ТК «1-й Республиканский»

- Для местных жителей главное – внимание и поддержка, в этом я убедилась за 6 лет, в течение которых бываю в Донбассе. Чувствую, что все будет хорошо. Вместе мы - сила, вместе мы победим, - сказала Виктория Тарасова.

Василий Мищенко пожелал жителям Республики скорейшей победы и восстановления, мирной и счастливой жизни.

В поселке Володарское также в душевной атмосфере прошла встреча жителей с актерами театра и кино Маратом Башаровым, Татьяной Абрамовой и Юрием Беляевым.

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