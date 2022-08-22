В ДНР освобожденный поселок Пески подчинили администрации Ясиноватой

Долгое время этот поселок был плацдармом ВСУ. Фото: УНМ ДНР

В зону влияния местных администраций ДНР вошли еще пять освобожденных населенных пунктов Республики. Среди них - поселок Пески, расположенный под Донецком. Соответствующий указ № 458 подписал сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Согласно документу, к администрации Шахтерска были отнесены село Семигорье и поселок Травневое, поселок Гладосово включен в зону влияния Горловки. За поселок Пески теперь несет ответственность администрация Ясиноватой, а село Старомарьевка на юге ДНР будет временно находиться в подчинении Тельмановского района.

Указ вступил в законную силу с момента его подписания, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, поселок Пески долгие годы являлся одной из излюбленных позиций ВСУ для обстрелов столицы Республики. Его укрепили как могли и вели оттуда огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Минометы работали каждую ночь с 2014 по 2022 год. Их прятали от наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в огородах и сараях брошенных жилых домов. Кстати, из более чем 2 тысяч человек, которые жили в Песках в 2001 году, в 2019-м осталось лишь 9…

Взятие этого населенного пункта союзными силами является стратегическим успехом российской армии и сил ДНР и в то же время имеет мощный психологический эффект - отсюда войска русской коалиции смогут развивать наступление как на запад, в сторону Карловки, так и на север, в сторону Водяново - еще одного населенного пункта на подступах к Авдеевке. То есть постепенно начнут брать Авдеевку в клещи.

Взятие этого населенного пункта союзными силами является стратегическим успехом российской армии и сил ДНР Фото: Александр КОЦ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Военнослужащие батальона «Восток» успешно уничтожает украинских боевиков на Угледарском направлении

«Восток» — одно из элитных подразделений МВД ДНР (подробнее)