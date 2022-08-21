В ДНР цены на овощи стали ниже, чем на Украине

Цены на овощи радуют покупателей. Фото: Архив КП

Конец августа – традиционное для жителей Донбасса время начинать закупки овощей на зиму. И впервые за 8 лет независимости от Украины цены на плодоовощную продукцию либо сравнялись с украинскими, либо стали немного ниже.

Первым знаковый рубеж ценового опережения преодолели репчатый лук и капуста.

В среднем, в ДНР лук продают по 35- 40 рублей килограмм, что на несколько рублей дешевле, чем на Украине. А вот в «незалежной» население прибывает в легком шоке: по сравнению с прошлым годом лук подорожал в 4.6 раза. Таковы официальные данные аналитиков проекта EastFruit. Только за одну неделю он прибавил в цене 10%. А капуста на Украине стоит в среднем в 5,2 раза дороже, чем в середине августа прошлого года.

- На Украине овощи и фрукты всегда стоили дешевле, чем в Донбассе. Поэтому многие годы почти весь картофель, выращенный в том числе и на полях донеччины, именовали «сумским». Из Сумской области его тоже привозили (как и из других областей севера Украины). Сейчас дефицита овощей и фруктов нет и цены на них вполне приемлемы, - рассказывает продавец Оксана Светличная.

Впрочем, слишком оптимистической ситуацию с овощами тоже назвать нельзя. Систематические удары ВСУ по рынкам, в том числе по оптовому рынку в Горловке – последний из которых произошел 13 августа - привели к тому, что, отправляясь на базар, сложно предсказать возможный ассортимент.

К примеру, можно безуспешно оббегать магазины и рынки в поисках помидоров «черри», а на следующий день их привезут прямо под дом нелегальные торговцы овощами.

Кстати, последних стало очень много после артналетов ВСУ на рынок возле железнодорожного вокзала Донецк. Рынок действует, но от былого изобилия продавцов и покупателей остались только воспоминания. Многие из тех, то там торговал, продолжают работать, торгуя с грузовиков во дворах многоэтажных домов.

- Не хотим попасть под обстрел, - лаконично комментируют они.

Покупателей на железнодорожном рынке также меньше, многие торговые точки закрылись, выставив объявление «Мы в отпуске!». Откроются ли они в сентябре, покажет время и ситуация с обстрелами столицы ДНР.

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