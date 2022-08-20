Глава ДНР Денис Пушилин наградил за боевые заслуги бойцов легендарного батальона «Спарта»

Денис Пушилин поздравил воинов с заслуженными наградами и заявил, что они являются ориентиром для будущих поколений. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке наградили бойцов отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта». Медалью «За отвагу», знаками отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней были отмечены порядка 40 военнослужащих, один из которых - посмертно.

Одна из наград была присвоена посмертно - ее вручили семье погибшего защитника. Фото: сайт Главы ДНР

Государственные награды бойцам вручал лично Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщила его пресс-служба.

Медалью «За отвагу» и знаками отличия «Георгиевский крест» были отмечены порядка 40 военнослужащих. Фото: сайт Главы ДНР

- Ваше подразделение всегда в авангарде: будь то Славянск, Донецкий аэропорт, Волноваха, Мариуполь. Сейчас вы освобождаете Авдеевку и своими действиями, подвигами отодвигаете противника, чтобы он не имел возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, - отметил он.

Руководитель Республики поблагодарил солдат за отстаивание высоких идеалов, которые были заложены еще первым командиром подразделения Арсеном Павловым (Моторолой, - ред.), а после продолжены Владимиром Жогой.

- Так творится история, по-другому нельзя. Если взялись за сложные задачи, если выбрали своей целью выполнение такой тяжелой мужской работы, значит, нужно двигаться. Двигаться до победы, которая нам всем очень и очень нужна, - сказал Глава ДНР.

По словам Дениса Пушилина, в свою очередь, задача властей - обеспечить надлежащую социальную защиту военнослужащим и их родным. Он поздравил защитников с заслуженными наградами и заявил, что они являются ориентиром для будущих поколений - как должен поступать настоящий мужчина, когда на его землю приходит беда.

-У меня к вам убедительная просьба и приказ: до победы дойти живыми и невредимыми. Нам еще страну восстанавливать, народное хозяйство, - подчеркнул лидер страны.

Уточняется, что в этот же день командир батальона «Спарта» гвардии подполковник Артем Жога присвоил отдельным бойцам подразделения очередные воинские звания. Сделать это раньше попросту не было времени - все были на боевых позициях, на переднем крае.

В этот же день командир батальона «Спарта» гвардии подполковник Артем Жога присвоил отдельным бойцам очередные воинские звания. Фото: сайт Главы ДНР

Комбат заявил, что его воины с честью справляются с поставленными перед ними боевыми задачи, постепенно оттесняя противника от Донецка и планомерно уничтожая вражеские позиции.

- Чем дальше дистанция - тем меньше ударов по городу, - пояснил он.

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