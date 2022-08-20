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Политика20 августа 2022 18:00

Глава ДНР Денис Пушилин наградил за боевые заслуги бойцов легендарного батальона «Спарта»

Лидер Республики поблагодарил защитников за отстаивание идеалов, заложенных еще первым командиром подразделения Моторолой
Ирина ДМИТРИЕВА
Денис Пушилин поздравил воинов с заслуженными наградами и заявил, что они являются ориентиром для будущих поколений. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Пушилин поздравил воинов с заслуженными наградами и заявил, что они являются ориентиром для будущих поколений. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке наградили бойцов отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта». Медалью «За отвагу», знаками отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней были отмечены порядка 40 военнослужащих, один из которых - посмертно.

Одна из наград была присвоена посмертно - ее вручили семье погибшего защитника. Фото: сайт Главы ДНР

Одна из наград была присвоена посмертно - ее вручили семье погибшего защитника. Фото: сайт Главы ДНР

Государственные награды бойцам вручал лично Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщила его пресс-служба.

Медалью «За отвагу» и знаками отличия «Георгиевский крест» были отмечены порядка 40 военнослужащих. Фото: сайт Главы ДНР

Медалью «За отвагу» и знаками отличия «Георгиевский крест» были отмечены порядка 40 военнослужащих. Фото: сайт Главы ДНР

- Ваше подразделение всегда в авангарде: будь то Славянск, Донецкий аэропорт, Волноваха, Мариуполь. Сейчас вы освобождаете Авдеевку и своими действиями, подвигами отодвигаете противника, чтобы он не имел возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, - отметил он.

Руководитель Республики поблагодарил солдат за отстаивание высоких идеалов, которые были заложены еще первым командиром подразделения Арсеном Павловым (Моторолой, - ред.), а после продолжены Владимиром Жогой.

- Так творится история, по-другому нельзя. Если взялись за сложные задачи, если выбрали своей целью выполнение такой тяжелой мужской работы, значит, нужно двигаться. Двигаться до победы, которая нам всем очень и очень нужна, - сказал Глава ДНР.

По словам Дениса Пушилина, в свою очередь, задача властей - обеспечить надлежащую социальную защиту военнослужащим и их родным. Он поздравил защитников с заслуженными наградами и заявил, что они являются ориентиром для будущих поколений - как должен поступать настоящий мужчина, когда на его землю приходит беда.

-У меня к вам убедительная просьба и приказ: до победы дойти живыми и невредимыми. Нам еще страну восстанавливать, народное хозяйство, - подчеркнул лидер страны.

Уточняется, что в этот же день командир батальона «Спарта» гвардии подполковник Артем Жога присвоил отдельным бойцам подразделения очередные воинские звания. Сделать это раньше попросту не было времени - все были на боевых позициях, на переднем крае.

В этот же день командир батальона «Спарта» гвардии подполковник Артем Жога присвоил отдельным бойцам очередные воинские звания. Фото: сайт Главы ДНР

В этот же день командир батальона «Спарта» гвардии подполковник Артем Жога присвоил отдельным бойцам очередные воинские звания. Фото: сайт Главы ДНР

Комбат заявил, что его воины с честью справляются с поставленными перед ними боевыми задачи, постепенно оттесняя противника от Донецка и планомерно уничтожая вражеские позиции.

- Чем дальше дистанция - тем меньше ударов по городу, - пояснил он.

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