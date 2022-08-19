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Общество19 августа 2022 8:00

В ДНР сообщили, в каких городах плата за водоснабжение отменена до конца года

Компания «Вода Донбасса» опубликовала список населенных пунктов ДНР, на территории которых плата за услуги водоснабжения отменена
Ирина ДМИТРИЕВА
Оплата за воду остается на территории Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов

Оплата за воду остается на территории Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В государственном унитарном предприятии «Вода Донбасса» сообщили, в каких городах ДНР плата за водоснабжение отменена до конца года. Там обнародовали список населенных пунктов, где вводится бесплатная подача воды.

В каких городах ДНР отменена плата за водоснабжение:

- Донецк

- Макеевка

- Ясиноватая

- Горловка

- Енакиево

- Докучаевск

- Снежное

- Торез

- Шахтерск

- Дебальцево

- Кировское

- Ждановка

- Харцызск

- Зугрэс

- Мариуполь

и близлежащие к ним поселки и села.

Уточнятся, что оплата за воду остается на территории Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов Республики.

При этом в компании «Вода Донбасса» отметили, что передача показаний счетчика все еще остается обязательной процедурой, которая необходима для корректного ведения учета и осуществления оплат услуги после окончания срока действия постановления Госкомитета обороны Донецкой Народной Республики (с 1 января 2023 года).

Какой период можно не платить

Напомним, что согласно данному документу, плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей тех городов и районов ДНР, которые получают воду из канала «Северский Донец - Донбасс». Все внесенные в качестве оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения в 2022 году населением средства будут пересчитаны авансом на 2023 год.

Практически полное отсутствие воды у миллионов сограждан не позволяет властям требовать оплату за нее

Практически полное отсутствие воды у миллионов сограждан не позволяет властям требовать оплату за нее

Фото: Иван ЖИЛЯК

У тех потребителей, где водоснабжение осуществляется из подземных источников и нет нарушений в работе систем водоснабжения, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось.

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