Оплата за воду остается на территории Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В государственном унитарном предприятии «Вода Донбасса» сообщили, в каких городах ДНР плата за водоснабжение отменена до конца года. Там обнародовали список населенных пунктов, где вводится бесплатная подача воды.
- Донецк
- Макеевка
- Ясиноватая
- Горловка
- Енакиево
- Докучаевск
- Снежное
- Торез
- Шахтерск
- Дебальцево
- Кировское
- Ждановка
- Харцызск
- Зугрэс
- Мариуполь
и близлежащие к ним поселки и села.
Уточнятся, что оплата за воду остается на территории Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов Республики.
При этом в компании «Вода Донбасса» отметили, что передача показаний счетчика все еще остается обязательной процедурой, которая необходима для корректного ведения учета и осуществления оплат услуги после окончания срока действия постановления Госкомитета обороны Донецкой Народной Республики (с 1 января 2023 года).
Напомним, что согласно данному документу, плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей тех городов и районов ДНР, которые получают воду из канала «Северский Донец - Донбасс». Все внесенные в качестве оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения в 2022 году населением средства будут пересчитаны авансом на 2023 год.
Практически полное отсутствие воды у миллионов сограждан не позволяет властям требовать оплату за нее
Фото: Иван ЖИЛЯК
У тех потребителей, где водоснабжение осуществляется из подземных источников и нет нарушений в работе систем водоснабжения, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось.
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