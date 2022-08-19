Оплата за воду остается на территории Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В государственном унитарном предприятии «Вода Донбасса» сообщили, в каких городах ДНР плата за водоснабжение отменена до конца года. Там обнародовали список населенных пунктов, где вводится бесплатная подача воды.

В каких городах ДНР отменена плата за водоснабжение:

- Донецк

- Макеевка

- Ясиноватая

- Горловка

- Енакиево

- Докучаевск

- Снежное

- Торез

- Шахтерск

- Дебальцево

- Кировское

- Ждановка

- Харцызск

- Зугрэс

- Мариуполь

и близлежащие к ним поселки и села.

Уточнятся, что оплата за воду остается на территории Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов Республики.

При этом в компании «Вода Донбасса» отметили, что передача показаний счетчика все еще остается обязательной процедурой, которая необходима для корректного ведения учета и осуществления оплат услуги после окончания срока действия постановления Госкомитета обороны Донецкой Народной Республики (с 1 января 2023 года).

Какой период можно не платить

Напомним, что согласно данному документу, плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей тех городов и районов ДНР, которые получают воду из канала «Северский Донец - Донбасс». Все внесенные в качестве оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения в 2022 году населением средства будут пересчитаны авансом на 2023 год.

Практически полное отсутствие воды у миллионов сограждан не позволяет властям требовать оплату за нее Фото: Иван ЖИЛЯК

У тех потребителей, где водоснабжение осуществляется из подземных источников и нет нарушений в работе систем водоснабжения, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось.

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