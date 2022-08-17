В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

17 августа в Мариупольский морской порт зашел паром «Лаврентий». Судно прибыло из российского Ейска.

- Паром совершил плановый переход в соответствии с планами Министерства обороны РФ из порта Ейска в порт Мариуполя. Шли отлично, не штормило, - рассказал представитель судна.

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

Это первый пассажирский паром, который прибыл в мариупольский порт с момента освобождения города. «Лаврентий» может вмещать более 130 пассажиров и вмещает до 700 тонн грузов, в том числе способен переправлять до двадцати автомобильных фур. Протяженность маршрута из ейского порта — около 70 километров, время в пути — порядка 6 часов.

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

Отмечается, что ранее паром «Лаврентий» работал в Керченском проливе на переправе между Краснодарским краем и Крымом.

Мариупольский порт Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром - "Лаврентий" Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее анонсировал, что морской порт Мариуполя будет использоваться для быстрой доставки строительных материалов, необходимых для восстановления.

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь из Ейска прибыл первый пассажирский паром Фото: Александр ИВАНОВ

А в конце мая специалисты Черноморского флота и республиканские саперы полностью разминировали территорию порта Мариуполя.

- Проделана колоссальная работа совместными усилиями российских и республиканских специалистов. Обследовано более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна, а также 134 сооружения; обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов, - рассказал глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Разминирование позволило зайти первому сухогрузу. «Славутич» прибыл на погрузку металлопроката для доставки из Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию. Судно с 2500 тонн горячекатаного направилось в Ростов.

- Этого транспортный узел очень важен для Донбасса, - подчеркивает Иващенко. - Это крупнейший порт на Азовском море и единственный, где можно переваливать все виды грузов, в том числе и зимой. В Российской империи строительство Мариупольского порта способствовало активному промышленному развитию нашего региона. Уверен, что и сегодня возобновление его работы позволит ускорить восстановление, будет содействовать росту экономики.

Тем временем пассажирское судоходство между Мариуполем, Крымом и Новороссийском могут запустить в 2023 году. Об этом заявил директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий.

СПРАВКА «КП»

Мариупольский порт - наиболее крупный и оснащенный порт Азовского моря Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский порт - наиболее крупный и оснащенный порт Азовского моря. Ширина прибрежной отмели - достигает 4,3 мили (6918,7 метров). Входить в порт можно только по каналам, главным из которых является подходной канал Угольной гавани, ведущий через прибрежную отмель в южную часть Западной гавани. Длина канала 9,4 мили (15124,6 метра), ширина 100 метров.

Порт способен принимать суда длиной до 240 метров. Паспортная глубина акватории порта и подходного канала Угольной гавани составляет соответственно 9,75 метра и 9,15 метра.

В 1967 году в Жданове (ныне Мариуполь) было торжественно открыто морское пассажирское сообщение. Флагманы советского пассажирского кораблестроения – «Ракеты», а потом и «Кометы» отвозили жителей приазовской столицы в Ейск, Керчь, Ростов-на-Дону. Но пришедшая в 1991 году «самостийнисть» уничтожила и это наследие прошлого.

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