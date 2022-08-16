В Донецке и ДНР шахтные воды использовать нельзя

Шахтные воды сильно отличаются от водопроводной воды. Фото: "Вода Донбасса"

Несмотря на сорокоградусную жару, вода в Донецке подается по жесткому графику и слабым напором. Вновь, как и в начале лета, в удаленных от центра районах она с трудом поднимается до 4 этажа многоэтажек и люди по вечерам толпятся у кранов на улицах.

Многие недоумевают: почему в водопроводной системе не используются шахтные воды, которые на любом угольном предприятии составляют большую проблему? Их откачивают и сливают, куда получиться., а ведь можно было бы подать людям для технических нужд.

- На сегодняшний день использование шахтных вод не представляется возможным. Их качество, в силу большого количества солей, а также ионов тяжелых металлов, не соответствует санитарным нормам, - заявляют специалисты компании «Вода Донбасса».

Понятно, что пить такую воду нельзя. Но сливать туалет ею ведь можно?

Как пояснили «Комсомолке» независимые специалисты, в первую очередь в «Воде Донбасса» перестраховываются. Неизвестно, как поведут себя насосы при перекачивании шахтных вод, тем более, что их соленость может «гулять» в очень широких пределах.

Кроме того, потребители могут не понять, что из крана вода идет только техническая и начать ее фильтровать (что может вывести из строя фильтр) или пить просто так (здесь есть риск отравления). Потом с претензиями они пойдут к местным властям и в «Воду Донбасса». Это не нужно никому.

Однако проблему с водой нужно решать. По опросам жителей ДНР, ситуация с водой людей волнует больше, чем с обстрелами ВСУ.

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