ВСУ ударили артиллерией по жилым домам в Донецке возле «Галактики»

Реактивный снаряд "Града" ударил прямо в дом Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

14 августа вечером ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по жилым домам на улице Куйбышева близ крупного торгового центра «Галактика».В частности, пострадал шестнадцатиэтажный дом по адресу Куйбышева 216 рядом с остановкой «микрорайон Магистральный».

Хвостовая часть снаряда Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Реактивные снаряды со стороны Авдеевки попали прямо в дом. Две квартиры серьезно пострадали, у многих жителей вылетели стекла.

Остатки разбитых окон Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Журналисты «КП-Донбасс» побывали на месте обстрела и увидели, как в очередной раз страдает инфраструктура города, которая к боевым действиям не имеет никакого отношения.

Взрывом выбросило икону из квартиры Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В радиусе обстрела – три детских садика, детская больница и две школы. Но именно туда прилетают «подарки» от ВСУ чуть ли не каждый день.

Средняя часть снаряда "Град" Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Идите на Словацкую, - кричит нам женщина. – Там сожгли две автомашины, нацисты проклятые!

За бесплатной водой люди стоят под любыми обстрелами Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Машины к тому времени уже убрали, но следы от обстрелов на улицах Куйбышева, Словацкой видны повсюду.

Через дорогу у здании ЖЭКа асфальт пробит гаубичным снарядом. В здании тоже выбиты стекла. Сотрудники собирают их в ведра и уносят на свалку. Буквально в сотне метров от пострадавшего ЖЭКа – храм Иоана Златоуста. Он тоже не раз страдал от обстрелов, но службы не прекращались.

Службы в храме Иоанна Златоустого не прекращаются Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Молимся о мире, - говорит прихожанка Татьяна, местная жительница, которая помогает по хозяйству в храме. – Это и поддерживает нас. Люди здесь давно забыли, что такое полноценный сон, или безопасная поездка. А молитва в храме им силы дает.

Гаубичный снаряд ВСУ ударил в дорогу рядом с храмом Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

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