Двухместную коляску в Мариуполе попросту не найти. Фото: Народный фронт

Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова и волонтеры Народного фронта передали семье Чебан из Мариуполя, которая со дня на день пополнится сразу двойней, желанную двухместную коляску.

Анна Чебан, будущая мама двойняшек, узнала о беременности, находясь в заложниках у украинских неонацистов на территории комбината «Азовсталь». В начале мая ей среди первых мирных жителей удалось вырваться из плена. Уехала в Россию. Однако уже в скором времени вернулась домой.

- Мы вернулись в Мариуполь. Это наш дом, наша Родина. Хочется вернуться к чему-то родному. И дети родятся в этом городе, - признается Анна. - А еще хочется вложить свои усилия в восстановление города. Дом – это дом, пусть он, конечно, сейчас немного не в жилом состоянии, но скоро все наладится и все обустроится.

Анна Чебан ждет двойню. УЗИ показало - две девочки. Фото: Народный фронт

Сейчас в городе не достать такую необходимую двухместную коляску. Ее просто негде купить. Девушка искала в интернете, обращалась в общественные организации, однако никто не смог помочь.

Девушка обратилась к военкору Ирине Куксенковой, с которой познакомились еще при выходе из «Азовстали».

- Я кинула кличь по соцсетям. Очень много людей откликнулись. Народ сопереживает, он увлечен во всю эту ситуацию, - рассказала Ирина Куксенкова. Журналист следила за судьбой мариупольчанки, приезжала и в Тулу, чтобы сделать репортаж об Анне и о беженцах из Донбасса.

Ирина Куксенкова. Фото: Народный фронт

На зов о помощи люди откликнулись. Писали из Ярославля, предлагали свою коляску – дети-двойняшки уже выросли, но она была для подросших малышей, а нужна была для новорожденных. С Дальнего Востока тоже писали, но оттуда было сложно доставить.

- В итоге откликнулся Народный фронт, который решил вопрос с этой коляской, и мы ее привезли сюда. Аня, конечно, счастлива. Для Мариуполя, для этой семьи – это невероятный подарок, - говорит журналист Первого канала. - Даже финансово для них это было бы тяжело потянуть, и ее физически здесь не было. А теперь она сможет гулять со своими двойняшками. Здорово, что все получилось. Прямо сердце радуется.

Семья Чебан воспитывает сына. Сейчас же ждут двух девочек. По крайней мере, им так сказали на УЗИ.

- А приснились мне мальчик с девочкой. Посмотрим, кто будет. Но муж не хочет двух мальчиков. Доченьку хочет, - рассказала Анна.

Также для новорожденных двойняшек передали два набора с самыми необходимыми принадлежностями от Фонда помощи детям.

- В наборах есть все на полгода: комбинезоны, пеленки, бутылочки, присыпки, детская косметика, памперсы… и многое другое, - говорит военкор Куксенкова. - Главное, чтобы вода была в Мариуполе, чтобы детей купать, а чем купать – уже есть.

Будущая мама двойняшек, хоть однажды становилась родительницей, все-равно во время распаковки детских наборов испытывала неподдельный интерес. «Это конвертик для купания, а вот полотенчики. Ух ты, это зимний комбинезон!» Каждую вещичку Анна брала и клала с особой материнской нежностью. А еще девушка призналась, что уже с нетерпением ждет рождения детишек, пополнения семьи.

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