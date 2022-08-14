В Донецке открылся центр для реабилитации подростков, живущих под обстрелами

В планах гуманитарного штаба «Детям - в руки» - помочь еще большему количеству детей и семей с детьми в Донбассе. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

Недавно в Донбасс приезжала Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В Донецк Мария Алексеевна со своей командой, кроме гуманитарной помощи (а они уже доставили семь гуманитарных конвоев!), привезла технику мебель и оборудование для запуска первого в Донбассе подросткового центра. Он открылся на улице Артема, 36 в здании Донецкого Городского Молодежного Центра.

ЧТОБЫ РЕБЯТ НЕ ШТОРМИЛО

- Мария Алексеевна, насколько важны подростковые центры?

- Сейчас в Донбассе подростки находятся в состоянии неопределенности - им непонятна их судьба. Понятное дело, ребят, что называется, штормит... Поэтому открываем подростковые центры в Донбассе. Следующий уже в ближайшее время организуем в Макеевке.

В такие центры ребята смогут прийти не только заниматься, но поиграть в развивающие игры, посмотреть интересные фильмы, послушать музыку… Самое главное там будут специалисты, психологи, которые смогут вовремя среагировать на внутрение переживания подростка, его нестабильное состояние и вовремя поддержать и помочь.

Дети не чают в Марии Алексеевне души. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

В центрах ребятам при необходимости помогут с выбором будущей профессии. Кроме того, подростки будут ездить с российскими сверстниками отдыхать в лагеря России. Кстати, в самой Российской Федерации уже функционирует подобная сеть центров по работе с подростками «группы риска» (программа «Подростки России»).

160 ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЗ ДНР УСЫНОВИЛИ ЖИТЕЛИ РОССИИ

- В этот приезд у вас была рабочая встреча с Главой ДНР. О чем договорились?

- Продолжим устраивать под опеку детей-сирот Республики в российские семьи. Будем оформлять документы еще на сто ребят, которые долгое время живут в социальных учреждениях. На сегодня уже 160 детей-сирот из ДНР находятся под опекой семей в России.

Еще Денис Владимирович поддержал решение о строительстве в Республике центра реабилитации детей, переживших боевые действия и детей с инвалидностью. Координатором этого проекта от российской стороны выступит институт Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка.

- Недавно вы открыли в ДНР первый пункт временного размещения семейного типа.

- Оборудовали его специально для детей и семей с детьми, переживших боевые действия. В Пункте временного размещения (ПВР) можно получить одежду, питание, осмотр педиатра, поддержку психолога. Тем, кому нужно решить юридические и бытовые вопросы, имеют возможность оставить ребенка с воспитателем в игровой комнате.

ШАНС НА СЕМЬЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ЛНР

- Мария Алексеевна, вы активно помогаете и Луганской Народной Республике.

- В последний летний месяц заехала со своей командой в пункты временного размещения, где много детей. Привезла младшим ребятам рюкзачки с канцелярскими принадлежностями поярче, а подросткам - со стильным рисунком. Такие, какие они заказывали в прошлый наш приезд. Также передали ребятам настольные и развивающие игры, комплекты для творчества. Но настоящий восторг у детей вызвали самокаты и беговелы.

Дети не чают в Марии Алексеевне души. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

Их мамы, пользуясь случаем, попросили один на всех холодильник. Без него тяжело. Холодильник в ПВР привезли уже на следующее утро. Заодно взяли в работу несколько личных обращений. Буквально на ходу остановила молодая женщина на грани отчаяния. Перестали поступать лекарства от гемофмилии, которые подходят ее ребенку. Оперативно нашли в ближайшем регионе, передадим маме.

- О чем говорили на встрече с Главой ЛНР?

- С Леонидом Пасечником договорилась об организации в Республике штаба гуманитарной миссии «Детям - в руки» (такой уже функционирует в Донецке. - Авт.). Для того, чтобы адресная помощь до семей с детьми доходила быстрее.

Кроме того, предложила помощь в работе с подростками. В ЛНР также откроем подростковые центры по реабилитации ребят, переживших боевые действия.

- А как в ЛНР обстоят дела с передачей детей-сирот под опеку в российские семьи?

- Леонид Иванович подчеркнул, насколько им важно дать шанс на семью. В ближайшее время сможем устроить к мамам и папам 104 ребенка из социальных учреждений Луганской Народной Республики. О приеме детей из ДНР и ЛНР в опытные приемные семьи, готовые брать ребятишек с особенностями развития и в семейных группах (по трое, четверо и пятеро детей), мы договорились с губернаторами одиннадцати регионов. Астраханской, Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Самарской, Тюменской и Челябинской областей.

В планах гумштаба «Детям - в руки» - помочь еще большему количеству детей и семей с детьми в Донбассе. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

- В ЛНР вы посетили и заседание штаба по синхронизации законодательства России и ЛНР.

- Обсудили с коллегами механизмы семейного устройства. Эта работа началась в конце апреля. В мае Президент России подписал дополнение к указу, который дал возможность упрощенного получения гражданства детям Донбасса. Министерство просвещения РФ разработало механизм передачи их под опеку. Впервые его запустили и отработали в ДНР. Почти 160 детей-сирот уже нашли не только новые семьи, но и воссоединились с родными братьями и сестрами!

Теперь такая возможность появилась у луганских малышей и подростков. Это, в первую очередь, дети с инвалидностью и семейные группы по три и более братьев и сестер.

Отметим, что следующий конвой в Донбасс Мария Белова-Львова полностью посвятит подготовке детей к школе.

СПРАВКА «КП»

Мария Львова-Белова (ее девичья фамилия) еще в юности решила, что должна помогать сиротам и инвалидам. Впоследствии Мария посвятила себя волонтерской и общественной деятельности, а к 37 годам стала детским омбудсменом. Помимо чужих детей, занимается уроженка Пензы и собственными: растит пятерых кровных, пятерых приемных ребят, в том числе мальчишку из Мариуполя, и является опекуном 13 воспитанников детских домов. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова замужем за православным священником Павлом Когельманом, который раньше работал программистом.

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