В освобожденном Северодонецке начаты первые выплаты пенсий

Все пенсионеры получают по 47 тысяч 300 рублей – сразу за последние шесть месяцев. Фото: ЛИЦ

3 августа в Северодонецке на улице Дружбы Народов, 32 открыли первое отделение «Почты ЛНР». А спустя неделю сотни пожилых жителей Северодонецка пришли на почту за республиканской пенсией. Та же самая картина была днем раньше в соседнем городе Рубежное.

Все пенсионеры получают по 47 тысяч 300 рублей – сразу за последние шесть месяцев, в течение которых пожилые жители были лишены возможности на наличные выплаты из-за активных боевых действий.

- Украинскую пенсию последний раз получил в феврале, - говорит житель Северодонецка Николай Андрианов.

- Полгода не получал пенсию. Конечно, рад, кто ж не будет радоваться, - отмечает житель Рубежного Владимир и сообщает, что Киев перестал выплачивать пенсии рубежанам еще в марте.

Пенсионерка Лидия, как и многие горожане, последние полгода выживала только за счет гуманитарной помощи.

- Ничего не было, гривны уже давно закончились. Выживали, как могли, хоть гуманитарку давали, на том спасибо. Но я все понимаю - стреляли сильно, поэтому у нас госучреждения не работали, - говорит пожилая женщина.

Власти ЛНР, как только освободили Рубежное, а затем Северодонецк в начале июля, первым делом начали создавать систему социальных выплат. Регистрировали тех, кто получал при Украине пенсии. На начало августа от жителей Северодонецка приняли почти восемь с половиной тысяч заявлений и почти 6900 - от жителей Рубежного. Большая часть заявлений была обработана специалистами Пенсионного фонда и включена в выплатные ведомости августа.

- В Северодонецке сейчас начата выплата пенсий для жителей, которые получают их через отделения почты, - рассказала первый заместитель управляющего Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Меженская. - Уже сформированы выплатные документы, и более тысячи человек имеют такую возможность.

Татьяна Меженская уточнила, что в северодонецком управлении фонда сейчас обслуживаются более 6,5 тысячи человек, большинство из которых могут получить выплаты через отделения Госбанка ЛНР. Местное подразделение Пенсионного фонда, расположенное по улице Шевченко, 9, постоянно принимает жителей, которые уже являются пенсионерами.

В самое ближайшее время начнется прием заявлений у людей, которые впервые оформляют пенсию. В отличие от Украины - в ЛНР пенсия по возрасту назначается после достижения мужчинами 60 лет, женщинами – 55 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Заместитель начальника отделения «Почты ЛНР» в Северодонецке Лилия Юркина отметила, что работники пункта почтовой связи уделяют особое внимание работе с пенсионерами.

- Занимаемся всеми видами услуг, кроме почтовых переводов. Пока отсутствует интернет. Основной акцент у нас сейчас - работа с населением пенсионного возраста, - сказала она.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минимальная пенсия в ЛНР повышена до 10 тысяч рублей

Пока пенсионеры Северодонецка и Рубежного получили выплаты из расчета 7885 рублей за месяц. До последнего момента это была минимальная пенсия в ЛНР. Для сравнения, на Украине сейчас «минималка» - 2027 гривен, или 3040 рублей. В будущем для пожилых людей освобожденных территорий выплаты пересчитают с учетом их личных пенсионных дел. В сторону повышения.

К тому же 12 августа Правительство ЛНР сообщило об увеличении размера минимальной пенсии до 10 тысяч рублей. Причем перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля 2022 года. Хорошая новость для всех пенсионеров Республики.

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