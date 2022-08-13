Звезды большого спорта в Луганске

Аделина Сотникова с луганскими фигуристами провела тренировку на льду. Фото: Минкультры и спорта ЛНР

В Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР вместе с федерациями спорта организовали Фестиваль спорта в честь Дня физкультурника. Спортивный праздник отмечают во вторую субботу августа.

Фестиваль посетили известные российские спортсмены: олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова; победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо Камил Гаджиев; чемпион паралимпийских игр 2020 года Артур Юсупов; четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов; чемпион летних паралимпийских игр 2020 года в Токио Михаил Асташов.

Российские спортсмены провели в Луганске мотивационные лекции, мастер-классы, побывали на разных соревнованиях. В честь праздника спортсмены из разных городов республики соревновались в стрельбе из лука, воркауте, бочче, каратэ, дзюдо, боксе, джиу-джитсу, играли в футбол, волейбол, баскетбол и проверили свои силы в ГТО.

На мастер-классе олимпийская чемпионка рассказала, как в фигурном катании добиться успеха. Фото: Минкультры и спорта ЛНР

Аделина Сотникова с луганскими фигуристами провела две тренировки: одну в зале, а вторую на льду. Она занималась с учениками Луганского учреждения дополнительного образования – комплексной детско-юношеской спортивной школы №2. В этой спортивной школе занимаются фигуристы от 3 до 15 лет. Как рассказал старший тренер отделения фигурного катания Алексей Игнатенко, разряд у ребят разный – от начинающих до первого спортивного.

– Дети получают море эмоций, восторга от таких мастер-классов. Я тоже смотрю, учусь, подмечаю тренерские нюансы, – отметил Алексей Игнатенко.

Аделина Сотникова рассказала, что приехала в Луганск, чтобы подарить много положительных эмоций детям и заверила, что спортсмены из ЛНР могут участвовать в российских соревнованиях, а также продолжать свою карьеру в других российских городах – там с радостью примут.

На мастер-классе олимпийская чемпионка рассказала, как в фигурном катании добиться успеха.

– Человек должен прикладывать свой труд, возможно, подсматривать у кого-то, у меня, у других спортсменов. Сейчас у нас поколение фигурного катания очень высокое, и можно равняться на разных спортсменов, девочек, которые выполняют сложные элементы. С каждым годом фигурное катание развивается, растёт и всё сложнее и сложнее, я к этому адаптируюсь, а спортсменам необходимо прилагать усилия.

Аделина Сотникова с луганскими фигуристами провела тренировку на льду. Фото: Минкультры и спорта ЛНР

– Мне очень понравилось. Я пыталась все впитывать, как губка, все элементы, правильные движения. Хочу тоже перебраться в Россию, стать тренером. Уже ладно не олимпийской чемпионкой, потому что это очень тяжелый труд, но все-таки есть надежды. Очень мне все понравилось, - поделилась своими впечатлениями после мастер-классов 12-летняя Стефания Лофицкая.

Камил Гаджиев увидел высокий уровень луганских спортсменов. На площадках одновременно прошли турниры по годзю-рю-каратэ, традиционному каратэ, дзюдо, боксу и джиу-джитсу. Известный спортсмен пообщался с юными боксерами и дзюдоистами, провел мастер-класс. Он предложил проводить такие мастер-классы регулярно и отметил, что в Луганске спортсмены интересуются перспективами, хотят расти.

– Спорт в Луганске был, есть и будет, мы это видим здесь, на этой земле. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы это было. Мы очень рады делиться с вами знаниями и получать энергию в ответ, – сказал на празднике Камил Гаджиев.

Камил Гаджиев увидел высокий уровень луганских спортсменов. Фото: Минкультры и спорта ЛНР

Спортсмен считает, что бойцы из ЛНР имеют все шансы попасть в большой спорт.

– Их больше интересуют перспективы. А что дальше? Могут ли они, проживая в Луганске, прорваться на всероссийский уровень, а потом и на международный? Я считаю, что они вполне могут конкурировать на российских турнирах. Здесь есть хорошая материальная база, есть традиции, а желания у них хоть отбавляй, – отметил Камил Гаджиев.

Первый замминистра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко (в центре) вручил благодарности именитым спортсменам. Фото: Минкультры и спорта ЛНР

На торжественной церемонии закрытия Фестиваля спорта победители получили награды, а именитым спортсменам первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко вручил благодарности. От России Луганская Народная Республика получила спортивный подарок – площадку для занятий воркаутом. Её подарили представители Федерации воздушно-силовой атлетики России. Площадку поставили на территории луганского стадиона «Авангард».

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