В ДНР из-за боевых действий было прекращено водоснабжение из канала «Северский Донец – Донбасс». Фото: КП «Вода Донбасса»

В ДНР отменили плату за услугу водоснабжения и водоотведения для жителей Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и ряда других населенных пунктов. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики №194 от 13.08.20022 года «О бесплатной подаче воды населению» опубликовано на сайте Главы Республики.

- Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения. В связи с этим принято постановление ГКО ДНР, - прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала «Северский Донец – Донбасс». Все внесенные в качестве оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения в 2022 году населением средства будут пересчитаны авансом на 2023 год.

У тех потребителей, где водоснабжение осуществляется из подземных источников и нет нарушений в работе систем водоснабжения, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось.

Убытки водоснабжающих предприятий будут в полном объеме субсидированы из государственного бюджета во второй половине 2022 года. Таким образом, будут поддержаны коллективы этих предприятий, в том числе для выплаты заработной платы работающим.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки, ряда других населенных пунктов более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.

- Из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями в большинстве городов ситуация с водоснабжением критичная. Из-за этого страдают мирные жители, очень тяжело приходится больницам, производителям продуктов питания, промышленным предприятиям, - заявил Пушилин.

Он напомнил, что экстренно были построены дополнительные водоводы, которые позволяют пусть и в экономном режиме, но пользоваться водой из резервных хранилищ. Тем не менее украинские боевики не оставляют надежды устроить полную водную блокаду на территории ДНР – то и дело подвергаются целенаправленному обстрелу Верхнекальмиусская фильтровальная станция и другие объекты критической инфраструктуры.

Благодаря самоотверженному героическому труду работников соответствующих служб последствия кощунственных обстрелов устраняются при первой же возможности. С риском для жизни ремонтные бригады торопятся запитать фильтровальные станции и запустить воду в систему прямо под вражеским огнем.

- Хочу заверить всех жителей Республики: критичная ситуация с водоснабжением наших городов обязательно будет решена. Освобождение всей территории Республики даст одномоментный старт широкомасштабным восстановительным работам на водных артериях Донецкой Народной Республики. Вода будет! – подчеркнул Денис Пушилин.

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