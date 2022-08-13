Рабочие стараются все сделать качественно и быстро. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из России пришли на помощь коллегам в ДНР в восстановлении стратегически важной трассы Н-20 «Славянск – Донецк – Мариуполь». Сейчас большими темпами идут работы на 120-километровом участке автодороги государственного значения, связывающей столицу ДНР и освобожденный от ВСУ город у моря.

В планах строителей выполнить восстановление дорожного покрытия на всем протяжении трассы Донецк – Мариуполь с учетом обхода Донецка. Завершить работы дорожники планируют уже в четвертом квартале. Остальной участок трассы от столицы до Славянска отремонтируют после окончания боевых действий на этой территории.

Специалисты российской строительной компании ООО «Мостовик» в конце июля приступили к работам на автодороге. Сейчас идет ремонт асфальтобетонного покрытия участка от села Кальчик в сторону Мариуполя.

Люди работают ударными темпами - в сильную жару. Градусник в тени показывает плюс 35 градусов. А на солнце и рядом с расплавленным асфальтом, наверное, не меньше пятидесяти. При этом рабочие стараются все делать качественно. Говорят, чтобы укладывать ровным слоем, нужно контролировать процесс до малейших деталей.

- На работах задействовано 27 человек и более 20 единиц специализированной техники, – рассказывает руководитель проекта ООО «Мостовик» Виталий Саблин. – Специалисты уже приступили к укладке асфальтобетона. Уложено порядка 35 тысяч квадратных метров нижним слоем. Асфальт будет в два слоя.

Наиболее сложный участок работ – восстановление моста через реку Калка в районе села Касьяновка. Он был поврежден во время боев в марте. Украинские боевики при отступлении подорвали один из пролетов и повредили другой. Сейчас российские рабочие расчистили проезжую часть для движения по уцелевшей части моста, разобрали разрушенные конструкции, укрепили грунт.

- Теперь начнем монтировать балки, потом нанесем бетонно-монолитную плиту, а сверху – асфальтобетонное покрытие. Так что жители Донбасса скоро снова смогут с ветерком ездить по этой трассе, - говорит Сергей Щербаков.

Украинские боевики при отступлении подорвали один из пролетов моста через реку Калку. Фото: Минтранс ДНР

Всего Министерство транспорта ДНР совместно с российскими коллегами собираются в этом году восстановить пять мостов, пострадавших в результате боевых действий. Главный специалист отдела искусственных сооружений Департамента автомобильных дорог Министерства транспорта ДНР Наталья Кузовкина отмечает неоценимую помощь Российской Федерации в восстановлении дорог и мостов.

– Мы признательны российским коллегам, специалистам «Мостовика» за оперативную помощь в восстановлении стратегически важной дорожной инфраструктуры. Это будет способствовать скорейшему развитию Республики, - считает Наталья Кузовкина.

Действительно, сложно переоценить значение этой трассы для ДНР. Она как бы «сшивает» север, центр и юг. По ней пойдут грузы в морской порт Мариуполя, и наоборот. Дорога соединит и жителей региона.

- До войны по этой трассе можно было за полтора часа домчать на машине из Донецка до Мариуполя, - вспоминает дончанка Валентина Зимина. – Ездили не только по делам и в гости к родственникам. В Мариуполе и в соседних поселках на побережье Азовского моря много курортных мест. Жители Донецка, Макеевки, Горловки, других городов в летнее время выезжали отдохнуть на море во время отпуска и просто на выходные дни. Надеюсь, что эти времена скоро вернутся.

А жительница Мариуполя Ольга Баранова мечтает, что наконец-то не станет границы, которая разделила регион в 2014 году.

- В начале войны у меня в Макеевке остались родители. Изредка они выбирались к нам - с большими мучениями, многочасовым стоянием на блокпостах. Когда же началась эпидемия коронавируса, то сообщение и вовсе прервалось. Я не смогла даже попасть на похороны к папе, который умер от инсульта. Теперь стало меньше препятствий для общения. И уверена, скоро они исчезнут совсем.

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