Глава ДНР и министр просвещения РФ обсудили подготовку к учебному году на совещании в Донецке

Денис Пушилин поблагодарил Министерство просвещения и субъекты Российской Федерации за помощь детям Республики. Фото: Сайт Главы ДНР

8 августа в Донецке состоялась рабочая встреча Главы Республики Дениса Пушилина с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

Рабочее совещание, в котором принимали участие Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, было посвящено обсуждению вопросов готовности образовательных организаций Республики к новому, 2022/23 учебному году.

Глава государства поприветствовал участников совещания и поблагодарил Министерство просвещения и субъекты Российской Федерации за помощь детям Республики.

- Спасибо, что вы приехали несмотря на обстрелы, на то, что здесь небезопасно. Тем не менее вы здесь. Вопросов нужно обсудить много. Взаимодействие в сфере образования и воспитания детей достаточно плотное, оно системно проходит по многим направлениям, – пресс-служба цитирует Дениса Пушилина.

Особое внимание в Республике уделяется процессу обучения на освобожденных территориях – переходу на российские стандарты, снабжению учебниками и обучению педагогов.

Глава ДНР подчеркнул, что, несмотря на то что самая предпочтительная форма обучения для школьников и студентов – очная, окончательное решение будет принято непосредственно перед 1 сентября. Это зависит от обстановки и безопасности.

- Для подготовки к новому учебному году мы готовим 569 муниципальных образовательных учреждений и 27 государственных школ-интернатов, которые должны заработать к 1 сентября. Детских садов мы планируем открыть 577, а также 60 организаций СПО.

Мы сегодня установили тесное взаимодействие со всеми регионами-шефами по выполнению ремонтных работ. У нас всего ремонтируется 407 школ, из них 280 школ ремонтируется силами шефов-регионов. Спасибо всем коллегам, все откликнулись, ремонтные работы начаты.

Все шефы-регионы подписали дорожные карты с нашими муниципалитетами, сроки подготовки объектов установлены к 1 сентября, – сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

По ее словам, также ведется сотрудничество по поставке учебников, организации подвода воды, организации бесплатного горячего питания для школьников 1–4-х классов, подготовки вузов города Мариуполя. Завершая свой доклад, министр образования и науки пригласила участников совещания на августовские студии, проведение которых запланировано на конец текущего месяца. Первый урок в новом учебном году планируется посвятить теме «Мой мир».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова: Российские семьи усыновят первых 104 детей-сирот из ЛНР

В Луганске откроется гуманитарный штаб Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Детям - в руки» (подробнее)