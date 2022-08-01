Северодонецк разминирован больше чем наполовину

В Северодонецке продолжается разминирование. Фото: ЛИЦ

Отступая из Северодонецка вооруженные формирования Украины умышленно оставили тысячи мин и взрывоопасных предметов в городе, на улицах полно и боеприпасов, которые не разорвались. Российские военные и представители спасательного ведомства с 12 июля проводят разминирование местности.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что город уже очищен больше чем наполовину.

- В первую очередь мы разминировали водоводы, водонапорные башни, скважины, линии электропередач, газоводы, газораспределители – все те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - сказал руководитель государства.

В Северодонецке продолжается разминирование. Фото: ЛИЦ

По словам мэра Северодонецка Николая Моргунова, только после полного разминирования сетей возможно определить объем работ, необходимый для восстановления подачи электроэнергии и газоснабжения.

- Из-за того, что были заминированы сети, даже дефектовка не была проведена. То есть, степень повреждения было сказана примерно. После разминирования специалисты пройдут, обследуют, и будут понимать, какого оборудования и каких материалов не хватает для восстановления, - рассказал он.

Разминирование российскими саперами одного из водозаборов позволило обеспечить бесперебойную доставку воды горожанам.

В Северодонецке продолжается разминирование. Фото: ЛИЦ

Сейчас в Северодонецке продолжается обследование улиц и внутридомовых территорий. Саперы, при обнаружении взрывоопасных предметов, деактивируют их, вывозят для утилизации на полигон либо подрывают на месте. Для безопасности мирных жителей, территория, где проходят работы, предварительно оцепляется.

Командир отделения инженерной разведки и разминирования Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Загар» рассказал, что в основном на улицах Северодонецка российские саперы обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы, преимущественно артиллерийские, а также выстрелы к гранатометам и мины.

- В день извлекаем и уничтожаем порядка одной тысячи боеприпасов. Приходится работать и под обстрелами на окраинах города, - отметил командир.

Для разминирования Северодонецка не используется робототехнические комплексы, все делается вручную.

- Все военнослужащие оснащены средствами бронезащиты. У каждого есть камера видеонаблюдения, поэтому картинку я вижу от каждого бойца. Видеосвязь с саперами позволяет оперативнее и точнее принимать решения в процессе разминирования, - сказал «Загар».

В Северодонецке продолжается разминирование. Фото: ЛИЦ

Жители города рассказывает военным о местонахождении того или иного взрывоопасного предмета и благодарят, что те обеспечивают безопасность.

- Ребята прочесывают каждый сантиметр, все внимательно осматривают, чтобы в нашем городе было безопасно и мирно, чтобы дети могли спокойно гулять на улице, а взрослые ходить на работу, - говорит жительница Северодонецка Анна.

Женщина рассказывает, что не редко украинские боевики устанавливали взрывчатки на детских площадках, или просто в жилых кварталах.

- Они просто хотели уничтожить, как можно больше людей, - считает Анна. – Но у нас есть защита – российские военные не позволят этому сбыться.

После полного разминирования города в Северодонецке начнутся масштабные восстановительные работы и грандиозная стройка.

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