Птицы в обстреливаемом Донецке могут преподносить сюрпризы

Голуби уже давно стали неотъемлемой частью городской среды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КАКОЙ-ТО СТРАННЫЙ «ГОЛУБЬ»

Однажды утром Оксана вошла на кухню и увидела за окном сидящую на внешнем подоконнике птицу. Сначала она приняла ее за голубя странной оранжево-пятнистой расцветки, а потом поняла, что «голубь» прямо у нее на глазах терзает пойманную мелкую полевую мышь. Попытка прогнать птицу привела лишь к тому, что она, поглядев на Оксану большим черным глазом, переместилась по внешнему подоконику так, чтобы ее нельзя было достать, высунувшись из окна. Пока мышь не была съедена, птица никуда не улетела.

- Скорее всего, это была обыкновенная пустельга – хищная птица из семейства соколиных, - говорит кандидат биологических наук Владимир Еремеев. – Когда молодые соколы учатся летать и охотится, они могут долгое время сидеть на балконах и подоконниках. Поедать свою добычу они будут там же, особенно, если в районе их обитания много ворон.

По словам биолога, люди начинают нервничать, когда у них на подоконнике сидит сокол, да еще и терзает добытую добычу.

Пустельга - птица из отряда соколообразных Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Его нельзя ни кормить не прогонять, ни пытаться помочь. Он сделает свое дело и улетит, - отмечает Владимир Еремеев.- Молодая птица, если возьмет корм, может не научится охотиться самостоятельно, что потом может привести к её гибели.

ОПАСНЫЕ ПТИЦЫ У НАШИХ ОКОН

Во многих микрорайонах крупных городов Донбасса реальной проблемой стали голуби. Буквально за сезон окна и противомоскитные сетки покрываются их пометом.

- Мне доводилось бывать во дворах, где из-за голубей асфальт напоминал покрытый гуано берег, облюбованный огромной колонией бакланов. Здесь же разлагаются тушки мертвых птиц. Такого допускать нельзя, - говорит Еремеев.

Голуби являются переносчиками около 90 возбудителей разных болезней, из них около 10 передаются человеку. Среди них сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремия, псевдотуберкулез. Эти птицы являются переносчиками многих паразитов - клопов, блох, различных жуков и клещей. Они живут как на самих голубях, так и в их гнездах. Возможно заражение при прямом контакте с птицей или при вдыхании помета с пылью, которую голуби активно поднимают, взлетая с земли. Также они могут заражать домашних животных.

- Причина такого широкого распространения голубей – человек. Так называемые опекуны могут поддерживать существование до сотни птиц, подкармливая их, причем нетипичным кормом (испортившимся хлебом, к примеру). Для самой породы голубей это очень плохо. Ведя не природный образ жизни, они дают слабое потомство, которое больше подвержено болезням, - говорит специалист.

Сейчас голуби разделились на три большие группы, которые между собой почти не спариваются. Первая – это птицы, которые ночуют в городе, но летают кормиться за город на поля. Они самые здоровые и к людям особо не льнут.

Вторая – так называемые помоечники. Они могут буквально жить в мусорных контейнерах и питаться оттуда чем попало. Они часто болеют и тем самым несут угрозу другим животным и птицам.

Третья – самая много численная группа – попрошайки. Именно они охотно берут корм у людей, их разводят не разбирающиеся в жизни этих птиц любители во дворах, подкармливают сердобольные бабушки и т.п.

- Самое интересное, что свой образ жизни эти птицы передают своим птенцам, - говорит биолог. – Помоечник стать полноценным голубем не сможет никогда. Хотя и оставит потомство, которое будет вести такой же образ жизни.

Выход один – не кормить голубей. Корм они найдут и сами.

- Вам жалко птицу? Оставьте для нее воды. В жару, это самое главное для любого животного в городе, - считает Еремеев.

ПЕРЕСМЕШНИКИ ВОЕННОГО ГОРОДА

Постоянные обстрелы Донецка привели к тому, что многие птицы начали подражать звукам летящих боеприпасов. Один поселившийся на околице столицы ДНР грач умело подражал звуку летящего реактивного снаряда ГРАД. Бывало напуганные жители и в овраг уходили от беды.

- Многие серые вороны искусно подражают свисту прилетающего боеприпаса. Проходя мимо гаражей, я услышал этот мерзкий звук, и если бы ворона на каркнула – мог начать искать укрытие. Остановило меня в первую секунду только то, что все вокруг гаражей было покрыто собачьими экскрементами. Но поведение ворон и грачей - это природа, сделать с этим ничего нельзя, - смеет Владимир Еремеев.

КСТАТИ

В ДНР обитает около 160 видов птиц, часть из которых здесь только зимуют. Чаще всего среди постоянных обитателей встречаются голуби, синицы, воробьи. Есть виды, занесенные в Красную книгу, такие как лебеди. С началом военных действий в центре Донецка видели фазанов, которых стрельба согнала из привычных мест обитания.

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