ВСУ выпустили три ракеты по хлебозаводу в Горловке: Разрушены производственные помещения, специалисты разбирают завалы

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

Сегодня, 28 июля, в 9:30 утра в Горловке под обстрел попал хлебозавод № 1, производящий продукцию под торговой маркой «Урожай». К счастью, пострадавших нет, очень оперативно сработало руководство завода. Директор Елена Есипова, в это время с сотрудниками находилась в цеху, и при первых ударах все работники организовано покинули помещение в специально оборудованное безопасное место.

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

- Горловский хлебозавод получил три прямых попадания по производственным помещениям, полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Первый этаж сейчас под завалами, которые в срочном порядке разбираются для определения масштабов бедствия. Очень надеемся, что оборудование осталось целым. Так же пострадало здание компрессорной, кровля и стёкла повреждены. Определить сроки восстановления сможем когда разберём завалы! - комментирует ситуацию генеральный директор компании «Атлант-Донбасс» Дмитрий Кварта.

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

Комментарий учредителя компании «Атлант-Донбасс»ТМ Урожай - Руслана Богданова:

- Территория Донецкой Народной Республики постоянно подвергается обстрелам, ВСУ намеренно терроризируют мирное население, обстреливая жилые кварталы, городские улицы и промышленные предприятия. Сегодняшние прилеты на горловский хлебозавод прямое тому доказательство! Это преступление против обычного мирного населения и, если, таким образом, Украинские террористы думают нас запугать, думают, что мы перестанем работать и производить хлеб для людей, - то они глубоко заблуждаются! Компания «Атлант-Донбасс», в которую входит семь хлебозаводов(два из которых подверглись обстрелам за последние дни), сможет компенсировать работу горловского хлебозавода за счёт поставки продукции с других хлебозаводов ТМ «Урожай». Горловка не останется без хлеба, пока проходят восстановительные работы. Хочется сказать большое спасибо сотрудникам. Все вместе, сообща, мы отстоим свою родину, и обязательно победим нацистскую хунту!

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

Полностью разрушен третий этаж, на втором этаже разрушена кровля и перекрытия, практически все остекление пострадало. Фото: Николай ИВАНОВ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке украинским обстрелом повреждено здание хлебозавода и жилая многоэтажка

Число раненых мирных жителей в прифронтовом городе возросло до шести (подробнее)