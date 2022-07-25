Украинские военные грозят Славянску экологической катастрофой

Химическая опасность очень реальна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минобороны России предупредило о готовящейся Киевом провокации в Славянске. На расположенном в городе масложировом комбинате украинские военные могут взорвать емкости с гексаном – опасным и легковоспламеняющимся веществом.

- Насколько можно судить, речь идет о ЗАО «Славянсколия». Гексан там есть, поскольку это распространений реагент для очистки растительных масел. Он ядовит и взрывоопасен. Работать с ним можно только в спецкостюмах, а перевозить по тем же правилам, что и взрывчатку, - рассказал «Комсомолке» кандидат биологических наук Владимир Еремеев.

По информации российских военных, в зоне химического поражения в таком случае окажутся все жилые районы города и близлежащие села, отметили в Минобороны.

Как пояснили «Комсомолке» донецкие химики, нет ничего проще, чем устроить взрыв гексана. А вот потушить его будет сложно. Вдобавок, у всех, кто его вдохнет в больших количествах, начнутся галлюцинации и будут отказывать ноги.

Это уже не первая попытка украинских военных устроить экологическую катастрофу на Донбассе. Они трижды обстреливали Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, что вызвало пожары, но не катастрофу. Был подорван склад удобрений вблизи линии фронта. Ну и кадры горящего северодонецкого «Азота» и столб оранжевого дыма над ним (горели соединения азотной кислоты) обошли все мировые СМИ. Печатал их и наши издания.

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