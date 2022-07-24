В ДНР привиться от коронавируса могут все желающие

На территории Республики работают 62 прививочных пункта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике возобновили прививочную кампанию против коронавирусной инфекции COVID-19. С апреля вакцинация от коронавируса в Республике была приостановлена.

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

На днях учреждения здравоохранения ДНР получили в достаточном количестве российские вакцины, предназначенные для профилактики коронавируса - «Спутник V» и «Спутник лайт».

Каждый желающий может прийти и вакцинироваться двухвалентной вакциной «Спутник V». Она сильнее – ее в отличии от «Спутник лайт» хватает на целый год. Но после первой инъекции человек снова должен прийти в прививочный пункт через 21 день и сделать повторную прививку.

Кстати, эффективность препарата «Спутник Лайт», действие которого также распространяется на все штаммы коронавируса - 79,4 процента.

- Вакцинироваться могут все желающие в случае отсутствия у них тяжелых хронических заболеваний. Если человек переболел коронавирусом, то должно пройти полгода. Также люди, которые уже прививались от коронавируса, могут, спустя шесть месяцев после процедуры, повторно вакцинироваться, - рассказала заведующая амбулаторией №5 Центра первичной медико-санитарной помощи №9 Донецка Елена Кириченко.

ЗА ВСЕ ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗАБОЛЕЛИ 172 482 ЧЕЛОВЕКА

Когда человек приходит в больницу, его сначала регистрируют. Для этого нужен паспорт, амбулаторная карта (желательно) и данные о прошлой вакцинации. Там же человека осмотрит врач и, если состояние в норме - сделают прививку.

За два года вакцинации от коронавируса в ДНР медики не сталкивались с сильными побочными эффектами после прививки. Норма – это небольшое повышение температуры, недомогание, головная боль. У пожилых людей могут болеть суставы.

На территории Республики работают 62 прививочных пункта, в том числе в Мариуполе, Мангуше и Володарском. Их адреса можно узнать на сайте Министерства здравоохранения ДНР (раздел - COVID-19).

За все время в ДНР COVID-19 заболели 172 482 человека, из них выздоровели – 150 222. Сейчас в стационарах Республики лечение от коронавирусных пневмоний проходит 121 пациент, на домашнем карантине – 24.

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