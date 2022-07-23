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Политика23 июля 2022 20:43

Новый министр образования и науки ЛНР Иван Кусов: Люди тут переживающие за свое дело, сработаемся

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Алина ЗАЕЦ
Алина ЗАЕЦ
Иван Кусов дал эксклюзивное интервью «Комсомолке»

Иван Кусов дал эксклюзивное интервью «Комсомолке»

Президент России Владимир Путин поддержал Ивана Кусова и отметил, что талантливые кадры необходимы для восстановления жизни в республиках Донбасса, и особенно важно получать качественное образование там, где ты живешь, и Россия в этом поможет ЛНР и ДНР.

Иван Кусов сразу после встречи направился в ЛНР, где познакомился с новым коллективом, ознакомился с ситуацией и встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

«Комсомолка» пообщалась с министром образования и науки ЛНР и узнала об эмоциях от назначения, впечатлениях от Луганска и о планах работы.

– Иван Сергеевич, как вы восприняли предложение стать министром образования и науки ЛНР?

С большим волнением, потому что это почетно – в мои силы поверили на таком уровне, и потому что задачи очень ответственные, важные, к которым надо относиться со всей серьезностью. Поэтому это предложение у меня вызвало волнение вместе с активным желанием включиться в эту сложную задачу. Моя семья с пониманием отнеслась к этой новости. Я вырос в семье военного, мы переезжали часто, и жена у меня с таким же складом характера. В свое время мы в Севастополь переехали с маленькими детьми, поэтому семья с готовностью отпустила меня на новое место службы.

Сомнений у меня не было, задачи понятны, надеюсь компетенций, опыта и силы знаний хватит для того, чтобы все поставленные задачи выполнить. А что касается военной обстановки, то она меня не пугает, хотя осторожность требуется, потому что сказать, что совсем отчаянный, я тоже не могу, но страха у меня нет.

– Какие приоритетные направления работы сейчас в министерстве?

Самая главная, основная задача, которую поставил глава ЛНР Леонид Пасечник, это настроить образование для интеграции в систему образования Российской Федерации. У нас уже есть утвержденные дорожные карты с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования РФ, по которым много работы. Сейчас необходимо провести анализ ситуации, выбрать приоритетные объекты, понять с чего начинать, чтобы по этапам можно было это все делать. Плюс важная задача сейчас – это подготовка к 1 сентября, новому учебному году. Готовиться начали активно: учителя проходят повышение квалификации, к ним приезжают лучше спикеры со своим опытом, со следующей недели прибудет первая партия учебников.

– Как будет проходить работа министерства на недавно освобожденных территориях Луганской Народной Республики?

Конечно, они в повышенном внимании. Работа на этих территориях – один из первых приоритетов, потому что там более длинный путь надо пройти для достижения стандартов, в том числе обеспечить преподавателей всеми методическими материалами. Но нельзя сказать, что для тех территорий будет отдельный план работы, мы и с историческими территориями ЛНР, и с освобожденными работаем интенсивно, чтобы все в равной мере были готовы к началу учебного года.

В августе у нас пройдут педагогические собрания, где планируем привлечь хороших и интересных спикеров, лидеров мнений, опытных педагогов. Для освобожденных территорий будут особые темы по патриотическому воспитанию, и те, которые их волнуют. В плане патриотического воспитания идет активная работа и в другом ведомстве, в молодежной политике. Практически каждый день приезжают российские общественные организации, молодежные объединения, которые тоже помогают ребятам из освобожденных территорий интегрироваться в российское пространство. Образование состоит из двух частей – это обучение и воспитание, поэтому воспитанию будет уделено очень большое внимание.

– Жителей городов, где есть значительные разрушения, это Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, волнует вопрос работы школ. Что вы им можете сказать?

На этих территориях мы планируем открывать образовательные учреждения. О ситуации в этих городах министерству известно, но мы еще проводим аналитику и согласовываем, какие именно учреждения будут открываться. В ближайшее время мы сообщим, какие именно школы и учреждения будут работать, потому что возможно не все смогут открыться этой осенью, учитывая их состояние.

– Будут ли в ЛНР реализованы какие-то уникальные проекты в образовательной сфере?

Идей много, но я бы не забегал вперед, и не обещал много инновационных проектов. Главное сейчас – наладить, хорошо организовать бесперебойный процесс обучения в школах, университетах, настроить для интеграции в Российскую Федерацию образовательную систему. Тема развития инновационных проектов есть, идеи у меня есть, но я сейчас концентрируюсь на первоочередных задачах.

– Какие впечатления от Луганска, Республики и от нового коллектива?

Пока я успел побывать только в Луганске. Город мне понравился, большой, интересный. Увидел два легендарных танка Mark V, которые только в Луганске сохранились в паре. Мне показался город зеленым, хорошим. Я вырос недалеко – на Кубани, в Краснодарском крае, поэтому для меня эти пейзажи знакомы. Люди тут симпатичные, интересные, переживающие за свое дело, готовые к выполнению сложных задач. Будем работать вместе. Сработаемся.

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