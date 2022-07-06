Украинские боевики атаковали Макеевку из РСЗО «Ураган»: двое детей погибли, ещё трое детей и двое взрослых получили ранения

По Центрально-Городскому района Макеевки выпустили два боеприпаса из БМ-27 «Ураган». Фото: t.me/donetsk

Двое детей погибли в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Центрально-Городского района Макеевки. Еще трое детей и двое взрослых получили ранения. По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, по району выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Трагедия произошла возле дома №8 в квартале Шахтерский. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

В результате удара по Центрально-Городскому району Макеевке погибло двое детей. Фото: t.me/donetsk

Обстрелы Республики не прекращаются. Под огнем ВФУ также находится Петровский район Донецка. Там украинский снаряд унес жизнь женщины по улице Лесной.

Кроме того, зафиксирован обстрел Кировского района. По данным СЦКК, по Кировскому району Донецка из населенного пункта Авдеевка выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

— По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация об очередной атаке ВФУ по нефтебазе в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание, — сообщили в ведомстве.

В Кировском районе горит нефтебаза из-за обстрела ВФУ. Фото: t.me/donetsk

Ранее также стало известно о ранении четырех мирных жителей в Ясиноватой. Прифронтовой город обстреливали с позиций украинских боевиков в Авдеевке. Ранения получили мирные жители по улице Орджоникидзе.

ВФУ бьют также про проспекту Семашко в Донецке. Фото: t.me/donetsk

Также зафиксированы повреждения по улицам Гарибальди, Сомова и Умова в Куйбышевском районе Донецка.

Зафиксированы повреждения по улицам Гарибальди и Сомова в Куйбышевском районе. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские боевики обстреляли также Куйбышевский район, повреждения получили здания по улице Умова. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным СЦКК, противник за сутки выпустил более 160 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов по 14 населенным пунктам Республики

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