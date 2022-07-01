В ДНР вступил в силу новый Уголовно-исполнительный кодекс

Документ содержит ряд принципиальных отличий от украинского УИК Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике вступил в силу новый Уголовно-исполнительный кодекс. Документ размещен на официальном сайте Народного Совета ДНР.

Как пояснили в парламенте, до нынешних пор в Республике существовали некоторые проблемы с применением уголовно-исполнительного законодательства. Новый документ позволит решить целый комплекс задач, в число которых входит регламентирование правого положения осужденных, регулирование порядка исполнения наказаний и освобождения от них, а также оказание помощи освобожденным от наказания осужденным.

Кодекс устанавливает основания и границы уголовной ответственности граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кодекс содержит ряд отличий от украинского УИК. Так, к примеру, он подразумевает совсем иную квалификацию учреждений, которые исполняют наказание: исправительные колонии теперь делятся на колонии общего, строгого и особого режима, тогда как в украинском варианте - минимального, среднего и максимального уровней безопасности.

К перечню тех, кого обязаны содержать изолированно от других лиц, добавлены осужденные при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.

Новый кодекс также ограничивает число посылок, передач и бандеролей, что получают осужденные к аресту и лишению свободы, кроме посылок, предназначенных женщинам и тем, кто содержится в воспитательных колониях.

Кроме того, в нем расширены права осужденных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, и мужчин, являющихся для детей единственным родителем. Им могут быть разрешено определенное количество выездов в год за пределы исправительных учреждений для свидания с ребенком.

Отметим, что новый кодекс был синхронизирован с законодательством России, однако моратория на смертную казнь в нем нет. Заключительные положения документа уточняют, что положения об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие с 1 января 2025 года. В то время как сам кодекс вступил в силу с 1 июля.

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