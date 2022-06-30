Цены в Донецке и ДНР 2022: Овощи подешевели, остальные продукты не подорожали

Дефицита овощей и фруктов в ДНР нет Фото: Елена КРИВЯКИНА

Цены в Донецке и ДНР 2022 меняются с каждым днем, и не обязательно в сторону увеличения. На рынках столицы Республики многолюдно даже в будний день. В разгаре сезон летних овощей. Даже на неоднократно обстрелянный рынок у железнодорожного вокзала колонами идут автомобили. А ведь до позиций ВСУ всего три километра по прямой, из миномета любого калибра возможно обстрелять и продавцов и покупателей.

Дело не в пренебрежении опасностью: у перекупщиков на стихийных рынках цены всегда выше, а качество товара хуже. Закупаются же они именно на рынке у вокзала. Общественный транспорт ходит по расписанию, так что съездить и все купить самому среднему покупателю не проблематично. Правда, в выходной день придется стоять в очередях. Людей действительно на рынке много.

Консервация и проблемы с водой

Все дело в ценах на сезонные овощи – они примерно достигли нижней точки. Любители домашней консервации делают закупки, но многие в недоумении: как быть, если воду подают по часам раз в несколько дней, а возле вокзала ее еще и из подвала носить в ведрах и бидонах приходится (не хватает напора до верхних этажей).

- Мне брат два ведра вишни дал, у него свой сад. И что мне делать с ней? В доме полведра воды всего. Ни вишню помыть, ни банки простерилизовать, - жалуется фельдшер «скорой» Лариса.

Впрочем, в центре Донецка вода есть почти каждый день и напора хватает до верхних этажей многоэтажек. Оттуда в обстреливаемый Привокзальный – целое паломничество. Особенно в выходной день. Знаменитый когда-то Крытый рынок таким разнообразием овощей, фруктов и ягод похвастаться не может.

Завоз из Херсона

Еще один фактор, влияющий на цены – это освобождение бывшей Херсонской области Украины. Край, который всегда славился своими плодородными землями, теперь поставляет продукцию в Крым и в Донбасс.

- Берем херсонское, - то и дело слышится на рынке. Так что в абрикосах, сливах и персиках недостатка нет.

Правда, местные перекупщики не дремлют и клубника, к примеру, несмотря на большое предложение и короткий срок хранения, ниже 270 рублей за килограмм не опускается. В Бердянске и Херсоне она в два раза дешевле.

Кроме того, все больше продукции поступает из Средней Азии. Диаспоры выстроили торговые цепочки, так что попробовать, к примеру, узбекский лук – экзотика для Донецка – не проблема. А вот знаменитый крымский уже раскупили, приходится ждать нового урожая.

С курятиной и яйцами проблем нет

Не оправдались слухи о том, что станет сложно купить самое популярное в ДНР (в силу своей цены) мясо – курятину. Ну и яйца, разумеется.

На полном серьезе велись разговоры о том, что рост цен будет чуть ли не двукратным. Перед магазинам, торгующими курицей, под Новый год такие очереди выстраивались, что люди в помещение не помещались. Как писала тогда «Комсомолка», объективных причин для такого резкого рывка цен нет и власти обещали с этим бороться (кстати, такая борьба и вправду могла обернуться дефицитом).

В июне, по сравнению с апрелем-маем, стоимость курятины почти не изменилась. А яйца даже подешевели на 20 рублей за десяток.

Растаял призрак дефицита

В целом, ситуацию с продуктами питания можно назвать стабильной. Если выпадает какая-то одна позиция, ее можно заменить другой. Например, на рынках внезапно стало мало свинины (от которой обычно ломились прилавки), зато ее много в супермаркетах.

Но в мясных павильонах стало больше говядины и она немного подешевела по сравнению с маем.

В марте-апреле многие эксперты говорили о возможно дефиците ряда продуктов на Донбассе. Объявления – продаем не больше 2 килограмм крупы в одни руки висели в каждом магазине. Сейчас ограничивающих объявлений больше нет.

Разумеется, в среднестатистическом российском супермаркете выбор продуктов будет побогаче, но для жителей ДНР, уже 8 лет живущих под обстрелами, отсутствие дефицита как такового – это уже хорошая новость.

Также радует остановка «марафона роста цен», стартовавшего еще прошлой осенью с искусственного картофельного дефицита. Тогда, как писала «Комсомолка», в разгар сбора урожая картофель резко подорожал. Установилась цена в 80-90 рублей, обычная в канун Нового года.

Недобросовестные продавцы пугали, что картофеля не будет вообще, призывали делать оптовые закупки прямо в разгар дефицита. Однако в июне можно говорить, что разнообразие сортов картофеля только возросло. Как и география происхождения: ДНР, Россия, Азербайджан - найти можно любой. Кроме американского конечно, но товаров из США Донбасс давно избегает. Ведь именно американские гаубицы сделали Донецк легкой мишенью для обстрелов. Теперь нет «тихих» районов, снаряд может прилететь на любую улицу.

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