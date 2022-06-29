Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Бондаренко: Из Донбасса я вернулся с чувством сострадания и боли за людей, которые нуждаются в нашей помощи и защите

Алексей Бондаренко

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Бондаренко одним из первых среди коллег флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» приехал в Луганскую Народную Республику увидеть своими глазами последствия обстрелов ВСУ. Сейчас в Донбассе он работает в составе общественной инициативы «Трибунал»: собирает и документирует информацию о военных преступлениях киевского режима.

Свою первую командировку Бондаренко провел в Луганске, Стаханове и Сватово - городах, которые неоднократно подвергались ракетным ударам украинских боевиков. Алексей выезжал на места военных преступлений, опрашивал пострадавших и свидетелей, фиксировал увиденное посредством фото- и видеосъемки.

Алексей опрашивает пострадавших от киевского режима. Фото: Пресс-служба движения «Лидеры России»

«ФИКСИРОВАЛ РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ ПРОИСХОДЯЩЕГО»

- Моя задача заключалась в том, чтобы максимально объективно восстановить и зафиксировать реальную картину происходящего на Донбассе, - вспоминает Алексей Бондаренко. - Причины начала специальной военной операции совершенно очевидны. Однако мне хотелось самому разобраться, что такое восемь лет войны и что люди пережили, находясь под властью националистической Украины.

В Луганской республиканской детской больнице участник общественной инициативы «Трибунал» опросил маленьких пациентов и их родителей, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ. Посетил Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу и выехал на места, где от минометного обстрела ВСУ погибли мирные жители города.

В Сватово общественник встретился с пенсионерами и инвалидами кременского дома-интерната, в котором украинские военные оборудовали свои огневые точки и несколько дней прикрывались людьми, как живым щитом.

Все собранные материалы переданы следственным органам Республики для привлечения виновных к ответственности.

«Я СЛЫШАЛ ПРОСЬБЫ ЛЮДЕЙ К РОССИИ СПАСТИ ИХ»

- Из Донбасса вернулся с чувством сострадания и боли за тех людей, которые нуждаются в нашей помощи и защите. И они открыто об этом говорят. Я неоднократно слышал от жителей ЛНР просьбы к России не останавливаться и спасти их. Все это, конечно, накладывает сильный отпечаток, - признается Алексей Бондаренко.

В следующую командировку в ЛНР Алексей Бондаренко отправится уже в конце июня этого года. Накопленные видеоматериалы победитель «Лидеров России» использует для создания документального фильма об Украине.

- Я хочу сделать фильм о причинах специальной военной операции, объявленной 24 февраля Президентом России, - рассказывает Алексей Бондаренко. Победитель «Лидеров России» отмечает, что накопленные видеоматериалы использует также для создания документального фильма об Украине и причинах специальной военной операции, объявленной 24 февраля президентом России.

Кстати, на участие в треке «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» было подано больше 37 тысяч заявок, 88 человек вышли в суперфинал, 35 из них стали победителями конкурса.

СПРАВКА «КП»

«Лидеры России» - это самый масштабный конкурс для управленцев, не имеющий аналогов в мире. Участники получают возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, составить индивидуальный план развития, познакомиться лично с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев. Участие в конкурсе бесплатное.

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