Как будет проходить вступительная кампания в вузы ДНР

Для выпускников школ Старобешево и других населенных пунктов ДНР наступил сложный период выбора своего будущего. Фото: АГ ДНР

Вступительная кампания 2022 года в ДНР в связи с проведением специальной военной операции будет осуществляться в максимально дистанционном режиме. Об этом сегодня сообщила секретарь комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Алла Оболенская.

- В этом году вступительная кампания в вузах ДНР имеет ряд своих особенностей. В первую очередь это связано с проведением на нашей территории специальной военной операции. Кампанию решено проводить в максимально дистанционном режиме, — сказала Оболенская.

Она отметила, что прием на обучение будет осуществляться 16 вузами Республики. При этом абитуриенты вправе подавать документы одновременно в 2 вуза, но не более чем на 3 направления подготовки в каждом. Необходимые для поступления документы представляются в вуз лично на бумажных носителях информации или через онлайн-систему «Абитуриент» в электронной форме. Также допускается направление документов на электронный адрес образовательной организации.

Прием на бюджетные бакалавриат и специалитет — с 1 июля. Прием документов от абитуриентов, поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, — с 7 по 20 июля. Конкурсные списки будут публиковаться 27 июля.

Абитуриенты, которые не проходят вступительные испытания или поступают по квоте, зачисляются с 28 по 30 июля.

Основной этап зачисления на бюджет — с 3 по 5 августа. С 1 по 15 сентября будет осуществляться дополнительный набор на вакантные бюджетные и контрактные места.

Для студентов, завершающих обучение в бакалавриате и в настоящее время мобилизованных, установлены дополнительные сроки приема в магистратуру на 2022–2023 учебный год вплоть до 30 апреля 2023 года.

Для абитуриентов, которые ранее проходили обучение на территории Республики, временно находившейся под контролем Украины, в качестве результатов вступительных испытаний будут учитываться результаты внешнего независимого оценивания, полученные в период с 2019 по 2022 год. В случае их отсутствия — по оценкам по русскому (украинскому) языку и предметам, определяемым образовательной организацией.

Вступительная кампания, как и в предыдущие годы, предусматривает льготы для определенных категорий абитуриентов. К их числу относятся дети-сироты, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети погибших шахтеров и другие категории, определенные Законом ДНР «Об образовании».

При этом отдельные квоты при поступлении в вузы предусмотрены для военнослужащих, а также для детей и иных членов семей погибших защитников.

Более детальную информацию можно получить на официальном сайте соответствующего вуза.

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