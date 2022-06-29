Как в ДНР получить талон для подачи документов на гражданство России

Подать документы можно в любом районном или городском подразделении Миграционной службы, независимо от места вашей регистрации. Фото: МС МВД ДНР

В ДНР произошли изменения в порядке подачи документов на гражданство России. Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова разъяснила нюансы с получением талонов в подразделениях Миграционной службы.

- Ранее талон на паспорт РФ оформляли в отделениях «Почты Донбасса». С 16 июня талон для подачи документов на гражданство РФ можно получить исключительно в терминале Миграционной службы МВД ДНР. Причем подать документы можно в любом районном или городском подразделении МС, независимо от места вашей регистрации, - сообщила Анастасия Селиванова.

Она отметила, что прием документов проходит исключительно по талонам. По живой очереди в городских и районных МС приема нет.

- По живой очереди на гражданство РФ можно подать документы только на Главпочтампте в Донецке и Макеевке, - подчеркнула депутат.

В каждом подразделении Миграционной службы есть терминал, который выдает талон для подачи документов только в этом конкретном подразделении МС.

- За талоном необходимо идти с полным пакетом документов на гражданство РФ. Перед выдачей талона специалист Миграционной службы проверит ваш пакет документов, а также наличие у вас регистрации на территории ДНР по базам миграционного учета МВД ДНР, - обратила внимание Анастасия Селиванова.

Она напомнила, что постоянная регистрация на территории ДНР является обязательным условием для подачи документов на гражданство РФ без паспорта ДНР.

- Если в результате проверки окажется, что заявителя нет в базах миграционного учета ДНР (такое редко, но бывает), ему предложат сначала взять талон на получение адресной справки об актуальной текущей регистрации. А после уже взять талон на приобретение гражданства РФ, - разъяснила депутат НС.

Глубина электронной очереди - две недели. Это означает, что ежедневно утром открываются талоны на новый день через две недели. Например, первого июля открываются талоны на 14-е число. Если на предыдущие дни есть талоны, их также можно взять. Выдача талонов начинается с 9:00.

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