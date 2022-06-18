Житель Донецка, оказавшийся в эпицентре обстрела ВСУ: У меня второй День рождения!

Здание завода "Топаз" после обстрела. Фото: Андрей Т.

Украинские вооруженные формирования продолжают массированные обстрелы Донецка. Безопасных мест в столице Республике не осталось.

Снаряды рвутся как на окраинах, так и в самом центре города. ВСУ бьют по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и 155-миллиметровой натовской артиллерии - из французской самоходной артиллерийской установки «CAESAR» и буксируемой гаубицы М-777.

Не успев прийти в себя после вчерашних ударов (17 июня), уже в начале восьмого утра 18 июня – город вновь начал содрогаться от взрывов.

Жители оказались в полной опасности – взрывы могут начаться в любой точке города, в любой момент. Журналистам «Комсомольская Правда — Донецк» удалось пообщаться с Андреем Т, который чудом не попал под снаряд.

- У меня второй день рожденья, - рассказывает мужчина. - С утра был ад настоящий. Бомбят в режиме онлайн - только несколько часов был перерыв. Перебегали в школу, чтобы там укрыться. Кругом грохот и взрывы. На подходе к заводу «Топаз» (на фото) попал под обстрел – рвануло в метрах 20-ти от меня, я прочувствовал волну теплого воздуха, слышал, как вокруг все начало сыпаться. Остался жив… и почти здоров, - наверное, меня немного контузило.

Снаряд разорвался в 20-ти метрах от дончанина. Фото: Андрей Т.

Андрей рассказывает, что обратил внимание на действие натовских снарядов.

- Эти новые снаряды дают мало обломков, но сильно увечат здания. Это фантастика! От советского миномета я бы с вами просто не разговаривал бы, - говорит он.

Украинские боевики массированно обстреливают Донецк. Фото: Андрей Т.

Найденный на месте обстрела осколок натовского снаряда. Фото: ДНР в СЦКК

Тем временем, по данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (на 22:00 мск), количество жертв от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 20 человек: 5 погибших и 15 раненых (двое детей 2007 и 2015 годов рождения). В том числе двое погибших сотрудников МЧС ДНР, еще трое - ранены.

Украинские боевики уничтожают все - от промышленных предприятий и систем жизнеобеспечения до досуговых мест и жилых домов. Только за сегодняшний день зафиксированы прямые попадания снарядов и многочисленные прилеты на территориях учебных корпусов Донецкого национального университета, кинотеатра «Звездочка», стадиона «Донбасс Арена» (Ворошиловский район), Донецкого республиканского краеведческого музея, Дворца молодежи «Юность», выставочного центра «Экспо-Донбасс», парка культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола (Киевский район), заводов «Продмаш» (Петровский район) и «Топаз» (Куйбышевский район Донецка). Количество пострадавших домов исчисляется десятками. Люди укрываются в дальних комнатах и подвалах.

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