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Политика16 июня 2022 11:00

ВСУ обстреляли ранее спокойный Пролетарский район Донецка из «Урагана»

Повреждены жилые дома и целый ряд учебных учреждений
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

16 июня рано утром украинские боевики нанесли по некогда спокойному Пролетарскому району Донецка артудар из реактивной системы залпового огня «Ураган».

- В 04.20 со своих позиций в районе Новобахмутовки, что под Авдеевкой, ВСУ выпустили по Донецку (Пролетарский район) две ракеты из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

По данным администрации города, повреждения получили некоторые жилые дома на улице Раздольной и целый ряд учебных заведений: Донецкий техникум бытового обслуживания и торговли (ул. Раздольная, 20). Вражеский боеприпас попал в кровлю здания, также повреждены перекрытия и 15 оконных блоков; Донецкое высшее профессиональное училище строительных технологий (ул. Раздольная, 20), здесь пострадали остекления окон; Общежитие Донецкого межрегионального высшего профессионального училища автосервиса (ул. Раздольная, 6а). Повреждены фасад и остекление сорока окон.

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

В СЦКК ДНР назвали виновных утреннего обстрела Донецка.

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

Последствия обстрела Пролетарского района столицы ДНР

- Обстрел из Новобахмутовки - зона ответственности 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады, командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич. Начальник артиллерии 25 ОВДБР – подполковник Капитула Владимир Викторович, - говорится в сообщении.

Украинские боевики каждый день обстреливают столицу ДНР – не только ее окраины, но и центр и даже спальные районы.

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