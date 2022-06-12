В Мариуполе развернули гигантский российский флаг: В Донбассе отпраздновали день России

Такого большого флага РФ в Мариуполе еще не было. Фото: «Молодая Гвардия»

В первый раз в Донбассе День России отпраздновали после его признания. Впервые праздник отмечали и на освобожденных от украинских оккупантов территориях.

В Мариуполе развернули огромный флаг России. Акция прошла на площади Ленинского Комсомола в Приморском районе. Ее организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В мероприятии приняли участие и горожане.

В Донбассе отпраздновали день России. Фото: Русский центр

- Этой акцией мы не только поздравили жителей с Днем России, но и поддержали наших военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, - сказал заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Главный праздник России начали отмечать в Донбассе несколько дней назад: в городах и районах состоялись концерты российских артистов. Поздравить жителей ДНР приехали Григорий Лепс, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Аглая Шиловская, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и многие другие.

В Донбассе отпраздновали день России. Фото: Русский центр

Символично, что День России совпал с одним из главных праздников православного мира - Днем Святой Троицы. Его еще называют Днем сошествия Святого Духа или Пятидесятницей. Считается, что на пятидесятый день со дня Пасхи была образована христианская церковь.

В Донбассе отпраздновали день России. Фото: Русский центр

В Донбассе отпраздновали день России. Фото: Русский центр

- Сегодняшнее торжество вселяет в наши сердца непоколебимую веру в то, что правда и справедливость всегда побеждают. Мы верим, что всенародная молитва жителей Донбасса о победном мире будет услышана и вскоре мы сможем отмечать наши традиционные праздники в восстановленных церквях и спасенной Святогорской лавре, в спокойствии и тишине, - говорится в поздравлении Главы ДНР Дениса Пушилина.

В Донбассе отпраздновали день России. Фото: «Молодая Гвардия»

День России - государственный праздник. В Донецкой Народной Республике отмечается с 2019 года.

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