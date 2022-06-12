Как отметят день России в ДНР

День России - праздник для каждого дончанина
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В День России, 12 июня, будет много торжественных мероприятий. В Енакиево пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню России с участием артистов из Ленинградской области. Запланированы выступления певицы Афины, коллектива «Ярмарка», Виктории Цыгановой.
Начало мероприятия - 15.20
Кроме того, Енакиево и Ленинградская область заключат Соглашение о сотрудничестве.
А в Шахтёрске состоится акция «Для меня Россия – это…». Участники конкурса «Большая перемена» напишут стихотворения о России и запишут видео у достопримечательностей своих городов.
Запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Кузбасса и администрацией города Горловка и об установлении побратимских отношений между городом Горловка и городом Прокопьевском.
В Горловке состоится торжественное собрание, приуроченное ко Дню России, с участием представителей Кузбасса.
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