«С нами сила и мощь великой страны»: Глава ДНР поздравил с Днем России

Денис Пушилин поздравил всех русских по духу людей

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с праздником всех русских по духу людей.

- Каждый из нас гордится нашей Большой Родиной, подвигами и достижениями предков, примерами их героического труда и упорства. Мы умеем побеждать, как это делали они. В 2014 году Донбасс поднялся за Русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу.

В Республике уже сделано очень многое для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с Российской Федерацией. Созидательную работу огромной страны на себе ощущают населенные пункты Донбасса, пострадавшие от украинской агрессии. Наши города и районы интенсивно заключают соглашения о сотрудничестве с российскими регионами, которые не остались в стороне и пришли нам на помощь.

Мы твердо знаем, что жители Российской Федерации и ее руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это, - отметил Денис Владимирович.

Глава ДНР пожелал, прежде всего, скорой победы и выполнения всех задач освободительной операции.

- С нами правда и помощь братских народов, сила и мощь великой страны, а значит, победа неотвратима. Здоровья, счастья, благополучия всем, кому дорога Россия! - сказал Пушилин.

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