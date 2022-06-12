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Общество12 июня 2022 5:55

«С нами сила и мощь великой страны»: Глава ДНР поздравил с Днем России

Денис Пушилин пожелал землякам скорейшей победы, здоровья, счастья и благополучия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Денис Пушилин поздравил всех русских по духу людей

Денис Пушилин поздравил всех русских по духу людей

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с праздником всех русских по духу людей.

- Каждый из нас гордится нашей Большой Родиной, подвигами и достижениями предков, примерами их героического труда и упорства. Мы умеем побеждать, как это делали они. В 2014 году Донбасс поднялся за Русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу.

В Республике уже сделано очень многое для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с Российской Федерацией. Созидательную работу огромной страны на себе ощущают населенные пункты Донбасса, пострадавшие от украинской агрессии. Наши города и районы интенсивно заключают соглашения о сотрудничестве с российскими регионами, которые не остались в стороне и пришли нам на помощь.

Мы твердо знаем, что жители Российской Федерации и ее руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это, - отметил Денис Владимирович.

Глава ДНР пожелал, прежде всего, скорой победы и выполнения всех задач освободительной операции.

- С нами правда и помощь братских народов, сила и мощь великой страны, а значит, победа неотвратима. Здоровья, счастья, благополучия всем, кому дорога Россия! - сказал Пушилин.

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