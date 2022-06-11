Народный фронт осуществил мечты детей Донбасса

Валерий Борисенко познакомился с капитаном баскетбольного клуба ЦСКА и поучаствовал в тренировке со спортсменами команды. Фото: ОНФ

Их детство прошло под взрывы снарядов, под бомбежками украинской артиллерии и минометных расчетов, которые нередко прицельно били по школам и детским площадкам. Постоянный страх. Бывало, что дети прифронтовых районов Республик Донбасса, идя на учебу, минуют воронки – следы ночного обстрела или груду кирпичей развороченного соседского дома.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) ко Дню защиты детей организовал акцию. Сорок детей из Донецкой и Луганской Народных Республик поделились своими заветными мечтами. И их, где-то даже почти нереальные желания, сбылись.

- Сейчас детям из ЛНР и ДНР, а также всем эвакуированным на территорию России, как никогда важны поддержка и забота. Ребята долгое время были лишены простых детских радостей, возможности путешествовать и исследовать этот мир, - рассказали в ОНФ.

Начальник Управления проектных инициатив Народного фронта Елена Мильто отметила, что дети, несмотря ни на что, должны мечтать.

- Мы постарались сделать все так, чтобы каждая мечта не просто исполнилась, а изменила жизнь ребенка в лучшую сторону, чтобы каждый из них перестал бояться, поверил в мир, в новую жизнь и в добрых людей, - подчеркнула Мильто.

О чем же мечтают дети Донбасса? Нет, не о новом смартфоне или игровой приставке. Их мечты не материальные, а заветные, которые воплотить в жизнь крайне сложно, а для ребят в одиночку почти невозможно.

14-летний Богдан Турин из Дебальцево восемь лет занимается боксом. Его мечта – тренировка с кумиром - Александром Поветкиным. Олимпийский чемпион исполнил желание юного бойца – провел занятие и даже дал множество бесценных профессиональных советов.

- У него есть упорство и желание. Это самое главное. Он очень хорошо бьет, - рассказал после тренировки с мальчишкой Поветкин.

Богдан Турин. Фото: ОНФ

Ребенка переполняли эмоции. Он до конца не верил в то, что встретился с кумиром и тот дает ему наставления.

- Я не только пообщался со своим кумиром – у меня была первая тренировка после простоя. Александр указал мне на мои ошибки, а также дал напутствие и поделился профессиональным мастерством. Эту встречу я запомню на всю жизнь, - сказал Богдан.

Григорий Мащенко из ДНР учится в десятом классе и во всю готовится к поступлению в медицинский вуз – мальчик хочет продолжить династию врачей. Его мечтой было посещение крупнейшего в России кардиологического центра и встреча с известными кардиохирургами.

В Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева были удивлены желанию парня и не смогли отказать.

- Молодой человек, будучи еще школьником, разбирается в терминологии, мы разговаривали практически на одном языке, – отметил заместитель директора медучреждения Андрей Свободов. – Мы побывали в рентген-операционной, посмотрели, как проводится рентгенэндоваскулярная операция. Удалось ему пощупать устройства, которые имплантируются в пациентов, – это достаточно новое направление. В симуляционном центре Григорий лично пробовал сделать эхокардиографию, подключить искусственное кровообращение и повязать узлы.

На останкинской телебашне побывал 10-летний Кирилл Лукьянцев из ДНР. Экскурсию ему провела телеведущая Первого канала Полина Цветкова.

- Хочу сказать огромное спасибо Народному фронту за возможность исполнить мечту одного маленького человека, одной души, - говорит Цветкова. - Умение так радоваться, так ждать, так верить в свою мечту делает эти мечты реальностью. Вот так и нам нужно, дорогие взрослые, не забывать о том, что нужно верить, мечтать и стараться помогать тем, кому можем помочь. Потому что это большое счастье и самая настоящая гармония.

Мелания Двореченец. Фото: ОНФ

На подиум в дефиле от дизайнера Инны Михайловой в рамках Ежегодной национальной премии KIDS FASHION AWARDS благодаря Народному фронту вышла 10-летняя Мелания Двореченец из ДНР. Для нее также была организована профессиональная фотосессия с приглашенными звездами.

- Когда эти добрые волшебники из Народного фронта – по-другому их не назовешь – позвонили: «Здравствуйте, Юлия!» – я думаю, боже, что случилось?! И вот мы тут! Я посмотрела – это не только для моего ребенка, это мечты многих детей! Спасибо за то, что такое существует! – сказала мама Мелании Юлия Двореченец.

У 10-летней Ангелины Екатерининой из ЛНР онкологическое заболевание. Ее мечта – увидеть настоящих дельфинов. Благодаря Народному Фронту в ростовском дельфинарии она не только познакомилась с морскими обитателями, но и поплавала с ними бассейне.

Ангелина Екатеринина. Фото: ОНФ

14-летний Валерий Борисенко занимается баскетболом, играет за команду родного города Дебальцево. Он мечтал познакомиться с капитаном ЦСКА. И эта мечта сбылась. И даже больше – звезды клуба провели мальчишке мастер-класс.

- Я просто написал желание, что хочу попасть на тренировку ЦСКА, потому что это моя любимая команда в России, я не думал, что оно сбудется. Ну, как обычно, как Деду Морозу. А оказалось, что все реально и я сегодня стою на стадионе ЦСКА, - рассказывает Валера. - Мне нравятся здесь игроки. Каждый сильнейший из них. Я был очень рад их увидеть, все оказались намного выше, чем по телевизору.

Валерии Мазур из Донбасса 15 лет. Она, как и ее отец, стала фанатом творчества Виктора Цоя. Девчонка хотела побывать в местах в Санкт-Петербурге, связанных с творчеством группы «Кино».

- Соратники звезды русского рока составили девочке компанию – рассказали и показали, как в котельной «Камчатка» просыпалась свобода слова, проводили к граффити и памятнику музыканта, вместе возложили цветы к его могиле, - рассказали в Народном фронте.

Мирослав Черников. Фото: ОНФ

Восьмилетнему Мирославу Черникову из ДНР посчастливилось сыграть партию с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

- Это мечта не то что ребенка, – мечта любого человека. Анатолий Евгеньевич – легенда шахмат, легенда этой игры, и несколько поколений являются его фанатами, - сказали родители Мирослава.

Мальчишка рассказал, что во время партии с Карповым сделал дебют «Защита Нимцовича», и далее партия быстро закончилась для него шахом и матом.

- Сдаваться не буду, а буду и дальше продолжать совершенствоваться в шахматном искусстве, - сказал Мирослав.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин наградил за отвагу жителей Республики, которые в момент опасности не остались в стороне

Глава ДНР вручил медали «За отвагу» спасателю, школьнику и женщине, прятавшей от украинских националистов танкиста Народной милиции (подробнее)