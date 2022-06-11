Жители ЛНР возвращаются в освобожденные населенные пункты

Жителям освобожденных населенных пунктов регулярно привозят гуманитарную помощь

Восемь лет украинские боевики и националисты уничтожали Донбасс. День за днем они стреляли по мирным кварталам, стирая жилые дома, улицы и целые поселки. Главной целью для националистов было уничтожение мирных жителей, их запугивание и превращение в пепел инфраструктуры и социальных объектов. А как по-другому назвать регулярные обстрелы школ, садиков и больниц?

- За восемь лет украинские военные много раз попадали по одним и тем же местам, в одни и те же школы, зная, что в этот момент там находятся дети! Это геноцид и никак иначе, - говорит житель Луганска Антон Клименко о действиях украинских боевиков.

Многие люди, которые жили недалеко от линии фронта, вынуждены были уехать из родных домов, укрываясь от обстрелов в общежитиях, бомбоубежищах и на съемных квартах. Так опустели целые поселки. Один из таких – поселок Желобок. В одну из поездок туда, мы застали всего одну семью, которая осталась в родном доме. Все остальные уехали из-за постоянных бомбежек, многие были ранены, несколько жителей погибли… Вскоре из поселка уехала и последняя семья. Во время одного из обстрелов хозяйка дома получила контузию.

Детские улыбки - один из символов возвращения мирной жизни

Такие случаи неединичные. Украинские военные хотели превратить в поселки-призраки как можно больше населенных пунктов. Это же касается и тех поселков Луганской Народной Республики, которые восемь лет были под украинской оккупацией. Там боевики бесчинствовали как хотели, отнимали у людей дома, имущество. Многие, опасаясь за свою жизнь, выехали с надеждой на скорое освобождение своих родных городов.

Благо, так и случилось! Практически вся территория Луганской Народной Республики освобождена, теперь люди возвращаются в родные дома, в которых не были долгие годы. Впереди много работы по восстановлению, налаживанию мирной жизни, но главное – это возможность жить свободно! Остальное все – дело времени, ведь народ Донбасса трудолюбив и усерден, своего добьется и приложит к этому все усилия.

До начала боевых действий в Новотошковском жили около пяти тысяч человек. Но когда украинские военные превратили его в военный городок, в поселке остались всего десять человек. Только сейчас, когда киевских силовиков выбили подальше, люди стали возвращаться.

- Года два – три назад был тут в последний раз. Ну, бандеровские блокпосты были же, – говорит Александр Горох, который приехал проведать могилы родителей. - Папа не застал, конечно, всего того, что началось на Украине. Повезло. Бегом бы побежал в ополчение.

Украинских военных и националистов Александр больше не разделяет, называя их всех просто «бандеровцами».

В Трехизбенке открыт детский сад

Жизнь возвращается и в освобожденное Рубежное. Местным жителям оказывают медицинскую помощь, для этого есть все необходимое. Кроме того, гражданам регулярно доставляют гумпомощь и горячее питание, а также радуют сладостями. В наборах, которые раздают местным жителям, есть продукты, вода, детское питание, свежая пресса.

Еще один из символов возвращения мирной жизни – детские улыбки. Теперь их можно увидеть восстановленном детском садике «Ромашка» в поселке Трехизбенка. Он был разгромлен украинскими военными, которые захватили помещение и проживавшие в нем.

- Ранее на территории детского сада размещались украинские военные, здание находилось в плачевном состоянии: выбитые окна, запах гари, грязь и разруха. Но с помощью наших властей, депутатов, представителей Российской Федерации, неравнодушных к судьбе наших детей, садик полностью восстановлен, и в нем снова будут звучать детские голоса и звонкий ребячий смех, - сказала заведующий садом Ирина Андрианова.

Учреждение обеспечено всем необходимым. Депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики и российские общественники передали детсаду генератор, памперсы, детское питание, одеяла, детские книги и игрушки, бытовую химию, а сотрудники Следственного комитета России доставили в учреждение стеклопакеты.

В Трехизбенке открыт детский сад

В честь Международного дня защиты детей на центральной площади Трехизбенки состоялись развлекательно-игровая программа и концерт-спектакль, подготовленный артистами Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева.

- В прошлый свой визит мы услышали историю мальчика Илюши, который со своей семьей вынужден был бежать из поселка Новотошковское, где украинские военные украли у него велосипед. Мальчишка сам долго собирал деньги, даже подрабатывал, чтобы купить долгожданный велосипед, поэтому такая несправедливость глубоко засела в сердце ребенка. Мы не смогли остаться равнодушными к детскому горю и сегодня привезли в подарок Илюше новый велосипед, - рассказала депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Анна Мосина.

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